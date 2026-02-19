Bắt kẻ lừa hàng trăm cô gái đến khách sạn “vui vẻ” rồi trộm tài sản ở TPHCM

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nhật Phương (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Nhật Phương (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 3/2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.T.D.O., ngụ phường Tân Sơn Nhất, về việc bị trộm iPhone 16.

Giữa tháng 1, chị O. có hẹn hò qua mạng với một người tên Hùng đang kinh doanh bất động sản. Đến ngày 2/2, cả hai hẹn gặp nhau tại khách sạn ở phường Gò Vấp. Khi chị O. đi tắm, người đàn ông cùng chiếc điện thoại đã rời khỏi phòng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Trương Nhật Phương. Rạng sáng 12/2, cảnh sát đã bắt giữ Phương tại một quán Internet trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp.

Bước đầu, Phương khai sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, anh ta không có việc làm nên thường xuyên lân la tại các quán Internet, dụ dỗ các cô gái qua mạng. Năm 2020, Phương từng bị TAND quận 1 (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Sau khi chấp hành xong án phạt năm 2024, Phương tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ. Khi biết nhiều phụ nữ có nhu cầu kết bạn, đặc biệt là sinh viên, anh ta đã đóng vai quản lý tổ chức sự kiện và cần các cô gái có ngoại hình tham gia.

Khi có người mắc bẫy, Phương đưa họ vào các nhóm có nhiều thành viên để tư vấn. Thực chất, các thành viên trên đều là tài khoản ảo do Phương tự tạo.

Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, nhưng phương án cuối cùng sẽ chốt là làm "sugar baby" để được nhận số tiền 40-50 triệu đồng sau 4-6 lần gặp mặt.

Vị đại gia được trưởng nhóm yêu cầu các "sugar baby" phục vụ chính là Phương. Đặc biệt, các cô gái luôn được yêu cầu phục vụ nhiệt tình trong lần đầu gặp để được duy trì quan hệ đến lúc nhận tiền.

Khi gặp mặt, Phương đề nghị quay lại cảnh quan hệ. Các "sugar baby" do nhận được chỉ đạo từ trước và mong muốn sớm nhận được tiền nên thường không từ chối. Sau đó, Phương tiếp tục yêu cầu các cô gái đến khách sạn để tiếp tục quan hệ cho đến khi ra tay trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, Phương khai đã liên hệ với khoảng 1.200 người và quan hệ với hàng trăm người, với số tài sản chiếm đoạt được không thể nhớ hết.

Cơ quan điều tra nhận định số lượng nạn nhân của Trương Nhật Phương rất lớn, tại nhiều địa bàn trên cả nước. Công an đề nghị các nạn nhân của đối tượng này liên hệ với Công an phường Gò Vấp qua số điện thoại 02838.942.596 hoặc 0913.833.339 để cung cấp thông tin.