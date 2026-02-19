Mùng 4 Tết, Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 20/2 (mùng 4 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trời rét. Trạng thái thời tiết này ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 20-22/2 có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều hửng nắng, riêng ngày 20/2 khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa rải rác.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Nam Bộ những ngày tới không mưa, ngày trời nắng, khu vực phía Đông có nơi nắng nóng.

Người dân đổ về các điểm vui chơi để chụp ảnh, du xuân (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 20/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.