Sau nhịp điều chỉnh liên tiếp, giá vàng thế giới đã tăng lại trong phiên ngày 19/2. Mỗi ounce vàng giao ngay có lúc tăng hơn 130 USD, lên 5.011 USD, sau đó thu hẹp xuống 4.982 USD/ounce, tăng 0,11% so với phiên trước đó.

Tương tự, giá bạc cũng tăng 5%, lên 77 USD/ounce. Phiên trước đó, bạc giảm sâu xuống 71 USD - vùng giá thấp nhất từ đầu năm.

Thị trường kim loại quý hồi phục đáng kể sau những tín hiệu tiêu cực. Theo Hãng tin Reuters ngày 18/2, cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) kết thúc đột ngột chỉ sau 2 giờ thảo luận, song chưa bên nào cho thấy họ tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột.

Vàng, bạc tăng giá trở lại (Ảnh minh họa: IT).

Mặt khác, biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố tối 18/2 cho thấy các quan chức gần như nhất trí giữ nguyên lãi suất. Dù vậy, các quan chức đang bất đồng về triển vọng chính sách. Một số cảnh báo lãi suất có thể tăng trở lại nếu lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi những người khác tranh luận liệu có cần và khi nào cần tiếp tục cắt giảm.

Dù vàng biến động, các nhà phân tích vẫn giữ nguyên dự báo tích cực về giá vàng. Cụ thể, các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc vẫn đang củng cố vị thế của vàng.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho vàng vẫn giữ nguyên. Vấn đề lúc này là quá trình tích lũy diễn ra chậm và thiếu ổn định, dẫn đến một vài đợt điều chỉnh ngắn.

Còn theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, vàng dao động giữa 4.900 và 5.100 USD trong phần lớn tuần, mở cửa và đóng cửa gần điểm giữa của biên độ này.

Bên cạnh đó, nhu cầu vật chất vẫn duy trì ở mức rất cao. Các showroom vàng tại Anh, châu Âu và châu Á ghi nhận mức quan tâm vượt trội. Tại Ấn Độ, phí bảo hiểm vàng vẫn gần mức cao nhất trong một thập kỷ dù giá ở vùng cao, trong khi nhu cầu theo mùa tại Trung Quốc có phần hạ nhiệt.