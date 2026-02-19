Vụ gia đình bị chìm đò mùng 3 Tết: Hơn 100 người tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tối 19/2, lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm đò xảy ra trên địa bàn trưa cùng ngày.

Theo vị lãnh đạo, hơn 100 người gồm đơn vị cảnh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Trị, các lực lượng địa phương và người dân được huy động để tìm kiếm trên sông Gianh, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Khu vực xảy ra vụ chìm đò có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, trời tối gây nhiều khó khăn cho hoạt động tìm kiếm. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát dọc theo sông Gianh, tập trung vào khu vực xảy ra sự cố.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 19/2, một vụ chìm đò thương tâm đã xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình. Chiếc đò gặp nạn chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), gồm 3 người lớn và 4 cháu nhỏ. Khi đang di chuyển trên sông Gianh, chiếc đò bất ngờ bị chìm.

Vụ chìm đò khiến ông T. và cháu gái 14 tuổi mất tích. Bà C.T.N. (vợ ông T.) cùng một cháu bé 3 tuổi tử vong, 3 người còn lại được cứu an toàn.