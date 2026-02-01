Vì sao nội thất không wifi, không màn hình lên ngôi năm nay?

Nếu như vài năm trước, thước đo của một ngôi nhà đẳng cấp là hệ thống rèm cửa tự động hay ra lệnh bằng giọng nói, thì bước sang năm nay, giới mộ điệu đang rỉ tai nhau về một xu hướng hoàn toàn đối lập, đó là phòng analog.

Theo báo cáo mới nhất từ The Wall Street Journal, lượt tìm kiếm cụm từ "cách giảm thời gian dùng màn hình" đã chạm đỉnh lịch sử. Điều này báo hiệu một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy thiết kế: Nhà không chỉ để ở, nhà là nơi để "cai nghiện" kỹ thuật số.

Phòng analog là xu hướng mới nhất đang “làm mưa làm gió” trong giới thiết kế nội thất, khi ngày càng nhiều người khao khát những không gian giúp họ thoát khỏi điện thoại và các thiết bị số (Ảnh: Getty).

Cuộc "đào tẩu" khỏi thế giới ảo ngay trong phòng khách

Chúng ta đang sống trong một thực tế đáng báo động: Sáng mở mắt tìm điện thoại, ăn trưa lướt mạng xã hội và tối đến lại "cày" phim thâu đêm. Sự mệt mỏi vì kỹ thuật số khiến nhu cầu sở hữu một không gian tĩnh tại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Phòng analog ra đời như một "liều thuốc giải độc" cho tâm hồn. Hiểu đơn giản, đây là khu vực "bất khả xâm phạm" đối với các thiết bị màn hình như TV, iPad hay điện thoại thông minh. Thay vì chạy theo mô hình nhà thông minh đậm chất tương lai, không gian này đưa gia chủ quay về những năm tháng bình yên, khi công nghệ chưa chi phối từng hơi thở cuộc sống.

Không nhất thiết phải là một căn phòng rộng lớn, với điều kiện nhà ở, chung cư tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể quy hoạch một "góc analog" ngay tại phòng khách hoặc ban công. Mục đích tối thượng của nó là khuyến khích sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên gia đình hoặc sự thư giãn sâu của cá nhân.

Công thức "hô biến" góc analog đậm chất đặc biệt

Catherine Price, tác giả cuốn sách nổi tiếng về việc "chia tay" với điện thoại, cho rằng bạn không cần đập đi xây lại ngôi nhà để bắt kịp xu hướng này. Hãy bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhưng tinh tế:

Thay màn hình bằng âm thanh mộc

Thay vì chiếc Smart TV to tướng chiếm "spotlight", hãy đặt vào đó một chiếc mâm đĩa than cổ điển hoặc đơn giản là một chiếc loa bluetooth chất lượng cao phát những bản nhạc không lời nhẹ nhàng.

Tại Việt Nam, xu hướng chơi guitar hoặc piano tại gia đang quay trở lại. Một góc trưng bày nhạc cụ không chỉ là điểm nhấn trang trí nghệ thuật mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo thực tế.

Đánh thức xúc giác với sách và board game

Hãy lấp đầy khoảng trống thời gian bằng những hoạt động cần sự cầm nắm. Một kệ sách gỗ sồi ấm cúng, vài bộ board game như cờ tỷ phú, ma sói hay uno sẽ là "cớ" hoàn hảo để cả nhà quây quần bên nhau thay vì mỗi người một góc dán mắt vào điện thoại.

Cảm giác lật giở từng trang tạp chí giấy in màu sắc nét thú vị hơn nhiều việc vuốt màn hình cảm ứng lạnh lẽo.

Mang thiên nhiên vào nhà để làm mềm không gian

Ánh sáng và cây xanh là linh hồn của phòng Analog. Hãy ưu tiên ánh sáng vàng dịu nhẹ để tạo cảm giác thư thái. Đặc biệt, đừng để "cây" chỉ là một danh từ chung chung.

Với khí hậu Việt Nam, bạn hãy chọn những loại cây nội thất vừa lọc không khí tốt, vừa mang ý nghĩa phong thủy như lưỡi hổ, kim tiền, trầu bà Nam Mỹ hay một chậu bàng Singapore ở góc phòng. Màu xanh thực tế từ lá cây giúp mắt thư giãn hiệu quả hơn bất kỳ bộ lọc ánh sáng xanh nào.

Phòng ngủ là nơi đầu tiên và quan trọng nhất để giảm thời gian sử dụng màn hình (Ảnh: Ideal Home).

Phòng ngủ, nơi cấm công nghệ tuyệt đối

Nếu chưa thể quy hoạch phòng khách, hãy bắt đầu cuộc cách mạng Analog từ chính phòng ngủ.

Quy tắc vàng là không mang điện thoại lên giường. Bạn nên sắm ngay một chiếc đồng hồ báo thức để bàn. Tiếng chuông cơ học tuy đơn giản nhưng sẽ giúp bạn không bị cám dỗ bởi hàng tá thông báo từ Facebook hay Zalo ngay khi vừa mở mắt. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và một không gian không sóng điện từ sẽ trả lại cho bạn giấc ngủ sâu đúng nghĩa.

Xu hướng nội thất năm nay không phải là tẩy chay công nghệ, mà là học cách sử dụng chúng một cách có ý thức. Một phòng analog trong ngôi nhà không chỉ là xu hướng nội thất, đó là tuyên ngôn của phong cách sống cân bằng: Ra ngoài hiện đại, về nhà an yên.