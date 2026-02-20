MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

Cách đây không lâu, Apple đã tiết lộ về một sự kiện đặc biệt mà hãng sẽ tổ chức vào ngày 4/3. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, công ty sẽ giới thiệu dòng sản phẩm MacBook mới tại sự kiện này.

MacBook giá rẻ sẽ có thiết kế đa dạng màu sắc (Ảnh: MacRumors).

Dự kiến, đây sẽ là chiếc MacBook có giá bán thấp nhất mà Apple từng công bố. Dòng sản phẩm này sẽ hướng tới nhóm người dùng trẻ tuổi, với đa dạng lựa chọn về màu sắc bao gồm màu bạc, xanh dương, hồng và vàng. Những lựa chọn này tương đồng với dòng máy tính bảng iPad tiêu chuẩn.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, phiên bản MacBook này sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Pro, thay vì chip M series thường thấy trên các sản phẩm Mac hiện tại. Chip A18 Pro là bộ xử lý đang được sử dụng trên dòng iPhone 16 Pro.

Trong các bài đánh giá hiệu năng thông qua ứng dụng Geekbench, chip A18 Pro đạt khoảng 3.500 điểm đơn nhân, chỉ thấp hơn một chút so với chip M4 có trong mẫu máy tính Mac Mini.

Tuy nhiên, điểm số đa nhân lại có sự chênh lệch đáng kể: chip A18 Pro đạt khoảng 8.780 điểm đa nhân, trong khi chip M4 có hiệu suất gần gấp đôi với 15.000 điểm đa nhân.

Kuo cũng cho biết dòng sản phẩm này sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.

MacBook giá rẻ có thể tận dụng lại thiết kế của những phiên bản MacBook hiện tại (Ảnh: Thế Anh).

Apple được cho là đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 5-7 triệu máy vào năm 2026, chiếm một phần đáng kể trong tổng số lô hàng máy tính Mac.

Mục tiêu chính của dòng sản phẩm này là thu hút người dùng bằng mức giá dễ tiếp cận, mở rộng đối tượng khách hàng của Apple trong phân khúc máy tính xách tay. Sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị Chromebook và máy tính Windows phổ thông.

Bên cạnh mẫu MacBook giá rẻ, Apple cũng có thể giới thiệu hàng loạt sản phẩm khác tại sự kiện này, bao gồm iPhone 17e, iPad A17 hay MacBook Air sử dụng bộ xử lý M5.