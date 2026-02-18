Đông đảo người dân, du khách xin chữ đầu Xuân ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), từ sớm, người dân đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong năm mới bình an. Lượng khách tăng cao khiến các tuyến đường quanh khu vực ùn tắc cục bộ.

Sau những ngày nắng ấm, sáng nay trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh, ai ai cũng diện váy áo đẹp cùng chiếc áo ấm, chậm rãi bước qua cổng Khuê Văn Các.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ lâu đã trở thành điểm đến mang ý nghĩa tôn vinh tri thức và gìn giữ các giá trị truyền thống.

Trẻ em được các gia đình đưa đến Văn Miếu ngày đầu năm, tìm hiểu về truyền thống hiếu học, nghe kể chuyện về các bậc hiền tài, xem ông đồ viết chữ và hiểu thêm ý nghĩa của việc xin chữ đầu năm.

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người chọn ghé thăm di tích để dâng hương, xin chữ, gửi gắm mong ước học hành và công danh, vì thế khu vực này luôn chật kín khách trong những ngày đầu năm.

Dãy nhà ngang trước sân Nhà Tiền Đường kín chỗ với 10 ông đồ ngồi viết chữ. Người dân và du khách đứng vòng trong vòng ngoài, ai cũng tranh thủ ngắm từng nét bút, chờ tới lượt mình.

Bên ngoài, dòng người xếp hàng để lấy số thứ tự. Có số trong tay, mọi người mua giấy rồi mới vào xin chữ, nhờ vậy không còn cảnh chen lấn dù khách đổ về mỗi lúc một đông.

Cầm chữ mới xin trên tay, chị Hoà (phường Đống Đa) cho biết, hàng năm gia đình đều đến Văn Miếu xin chữ trong ngày mùng 2 Tết. Con gái Thuỳ Chi chuẩn bị thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chị chọn hai chữ "Đỗ đạt" để động viên con trước kỳ thi sắp tới.

Phần mình, chị xin thêm hai chữ "Bình an" cho hai mẹ ở nhà, treo lên như một lời chúc đầu năm, cả gia đình khỏe mạnh, mọi việc suôn sẻ là đủ.

Trong nhà Hậu Đường thờ Nhà giáo Chu Văn An, lượng người đổ về mỗi lúc một đông. Sau khi xin chữ bên ngoài, nhiều phụ huynh và học sinh cẩn thận mang vào đây dâng lễ, thắp hương, gửi gắm mong ước thi cử thuận lợi, đỗ đạt.

Không ít gia đình có con chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp, thi đại học tranh thủ đầu xuân tới lễ thầy, coi như một cách cầu may và tự tạo thêm động lực. Giữa không gian trang nghiêm, ai cũng nói khẽ, xếp hàng lần lượt một cách trật tự.

Chị Minh Thu (ở phường Tây Mỗ) cho biết, năm nay gia đình có hai sĩ tử, một cháu thi vào lớp 10, một cháu bước vào kỳ thi đại học. Đầu xuân, chị chọn xin những chữ "Tự tin" và "Bền chí" cho các con, mong các cháu giữ được tâm lý vững vàng trong phòng thi.

Theo chị, kết quả thế nào còn phụ thuộc vào quá trình học tập, nhưng việc xin chữ đầu năm là cách để cả nhà cùng động viên tinh thần các con. "Chỉ cần các con làm bài hết sức mình, không áp lực quá là tôi yên tâm rồi", chị Thu chia sẻ.

Bên cạnh việc dâng lễ, không ít người cẩn thận dùng đầu ngón tay ghi lại điều mong ước của mình lên những mảng tường gỗ trong khu nhà Hậu Đường, coi đó như một cách lưu giữ hy vọng đầu xuân.

Một số người chọn mua chữ viết sẵn tại các quầy gần đó thay vì chờ ông đồ viết trực tiếp, mỗi tờ được bán với giá 120.000 đồng.

Ngoài hoạt động xin chữ đầu xuân, nhiều gia đình kết hợp dạo quanh khu di tích, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.

Hoạt động văn nghệ truyền thống diễn ra xuyên suốt những ngày Tết, tạo không khí sôi động và thu hút đông người dân, du khách tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm.