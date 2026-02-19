TPHCM rộn ràng sắc áo dài ngày mùng 3 Tết

Ngay từ sáng sớm mùng 3 Tết, không khí tại các tuyến đường trung tâm TPHCM đã trở nên nhộn nhịp, đặc biệt là tại Nhà văn hóa Thanh niên. Hàng trăm người dân, từ các bạn trẻ đến các gia đình, đã cùng nhau diện những bộ áo dài truyền thống đủ sắc màu, tạo dáng bên thảm cỏ xanh mướt, hàng cây cổ thụ và các tiểu cảnh xuân được trang trí công phu.

Các dịch vụ đi kèm như chụp ảnh, trang điểm và cho thuê áo dài cũng hoạt động sôi nổi, đáp ứng nhu cầu của người dân muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong dịp Tết. Nhiều nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, phụ kiện đến ý tưởng chụp hình để có được bộ ảnh xuân ưng ý.

Hình ảnh tà áo dài thướt tha tung bay trước những biểu tượng quen thuộc của thành phố đã tạo nên một khung cảnh rộn ràng, đậm chất Tết cổ truyền.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp đôi trong ngày du xuân cũng được ghi lại, tô điểm thêm cho bức tranh Tết đầy màu sắc.

Chị Thảo, một người dân địa phương, chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng dành một ngày Tết để mặc áo dài đi chụp ảnh. Đây vừa là cách lưu giữ kỷ niệm, vừa giúp các con hiểu và yêu hơn trang phục truyền thống của dân tộc".

Tại Công viên Tao Đàn và các công viên trung tâm khác, nhiều gia đình cũng tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đầu năm, tạo nên không khí xuân ấm áp và tràn đầy niềm vui.

Khu vực quanh Chợ Bến Thành và Bưu Điện TP cũng thu hút đông đảo gia đình, cặp đôi đến tham quan và chụp ảnh, tạo nên một bức tranh Tết sống động.

Không khí xuân lan tỏa khắp nơi, người dân nô nức xuống phố, ghi lại những nụ cười rạng rỡ đầu năm mới.

Với thời tiết nắng đẹp, người dân tranh thủ tận hưởng những ngày Tết cuối cùng để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Giữa không khí rộn ràng, anh Trần Văn Thao kiên nhẫn hướng dẫn con trai cách căn góc máy, chỉnh ánh sáng để chụp được những tấm ảnh ấn tượng nhất trong ngày đầu năm mới.

Không chỉ người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước cũng tỏ ra thích thú khi bắt gặp hình ảnh áo dài truyền thống giữa không gian đô thị hiện đại, tạo nên sự giao thoa văn hóa độc đáo.

Mùng 3 Tết, thời tiết TPHCM nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tà áo dài thướt tha giữa phố phường đông vui đã góp phần tô điểm thêm sắc xuân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống trong nhịp sống năng động của thành phố.