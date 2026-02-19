Vô cớ đấm liên tiếp vào mặt tài xế, "quay xe" xin lỗi khi biết có camera

Chiều 19/2 (mùng 3 Tết), Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh việc nam tài xế bị hành khách hành hung, xảy ra trên địa bàn phường.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại vụ việc nam tài xế xe dịch vụ điều khiển chở một gia đình gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Quá trình di chuyển, người chồng đã trách mắng vợ mình. Trong cơn nóng giận, người đàn ông buông lời chửi bới tục tĩu, rồi đấm vào mặt tài xế ngay trước mặt vợ con.

Người đàn ông chửi bới rồi đấm vào mặt tài xế xe công nghệ (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi tài xế dừng xe, người vợ kéo chồng ra ngoài và báo rằng trên xe có gắn camera giám sát. Lúc này, người đàn ông "quay xe" xin lỗi tài xế lia lịa và mong bác tài bỏ qua cho hành vi nóng nảy của mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) - tài xế xe dịch vụ - xác nhận, anh đã đến Công an phường Tân Lập trình báo sau khi bị hành khách tấn công.

Theo anh N. khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh điều khiển ô tô chở một gia đình 4 người từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập). Trên đường di chuyển, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề.

"Tôi thấy vợ chồng khách có xích mích và cũng không nói gì vì nhiệm vụ của mình là chở khách, nhưng không hiểu sao người đàn ông đã đấm vào mặt khiến tôi bị chảy máu trong miệng", anh N. kể lại.

Nam tài xế cho biết thêm khi xe dừng lại bên đường, người vợ đã nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, người đàn ông mới thay đổi thái độ từ hung hăng sang hiền dịu và nói lời xin lỗi.

"Nếu không có camera chưa chắc người này đã xin lỗi tôi. Đây là sự việc rất vô lý khi tôi không làm gì sai vẫn bị đánh. Do đó, tôi đã trình báo công an để xử lý vụ việc", anh N. nói.

Theo anh N., sáng 19/2, khi thấy clip vụ việc đăng trên mạng xã hội, người đàn ông đã chủ động liên hệ để xin gặp gỡ, trao đổi vụ việc.

"Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào ngày 20/2 để trao đổi rõ ràng về vụ việc. Vào ngày Tết khi mọi người được vui Xuân cùng gia đình, anh em tài xế chúng tôi vẫn phải đi làm nên rất mong hành khách hãy cư xử văn minh, chuẩn mực", nam tài xế bày tỏ.

Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã lên án hành vi ngang ngược của hành khách khi đã vô cớ chửi bới, đánh tài xế ngay trên xe khi có cả con nhỏ.