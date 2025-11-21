Huy động 12 xe tải thử độ bền cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Đêm 20/11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tạm đóng lối lên cầu Bình Triệu 1 để phục vụ công tác thử tải trước khi thông xe.

12 xe tải chở cát (mỗi xe nặng 25 tấn) được đưa lên cầu để phục vụ công tác thử tải.

Các chuyên gia của Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) chịu trách nhiệm tổ chức và đánh giá quá trình thử tải.

Ở giai đoạn thử tải trọng động, một chiếc xe tải được yêu cầu tiến lùi nhiều lần qua vị trí khe co giãn. Trong quá trình này, máy đo gắn trên mặt cầu sẽ ghi nhận mức độ rung chấn rồi truyền về máy tính.

Đối với việc thử tải trọng tĩnh, 12 xe tải được xếp sát nhau trên cùng một nhịp cầu. Mỗi xe có trọng lượng khoảng 25 tấn.

Bên dưới mặt cầu, các chuyên gia theo dõi đồng hồ đo để ghi nhận mức độ chuyển vị khi nhịp cầu phải chịu thêm tải trọng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thuấn, chuyên gia về cầu tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, trực tiếp quan sát dữ liệu quan trắc được gửi về máy tính.

Nhà giáo Nguyễn Văn Nhậm, chuyên gia cầu đường của Trường Đại học Giao thông Vận tải, cũng có mặt để theo dõi quá trình thử tải. Trước đó, ông Nhậm là người hỗ trợ chủ đầu tư khảo sát cầu Bình Triệu 1 và khẳng định tính khả thi của phương án kích nâng tĩnh không.

Trao đổi với phóng viên, ông Nhậm đánh giá hạng mục nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã đạt thành công bước đầu. Tuy nhiên, chủ đầu tư nên duy trì theo dõi, quan trắc công trình trong một khoảng thời gian.

Ông Nhậm cùng các cộng sự liên tục ghi lại số liệu từ đồng hồ quan trắc trong quá trình xe tải đi lên cầu. Các đồng hồ được gắn dưới gầm cầu để đo chuyển vị cơ học của nhịp cầu khi phải chịu thêm tải trọng. Đến khoảng 2h ngày 21/11, quá trình thử tải hoàn tất.

Bên cạnh việc thử tải, nhà thầu cũng tranh thủ thời điểm cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 để triển khai ngay việc thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng tại phần đường dẫn lên 2 đầu cầu.

Dự kiến, cầu Bình Triệu 1 chính thức hoàn tất thi công và cho ô tô lưu thông trở lại từ ngày 23/11. Chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu hoàn thiện lề bộ hành, sơn vạch kẻ đường để phục vụ lễ thông xe.