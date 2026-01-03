Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Mỹ

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tuần tra chung tại Qamishli, Syria (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf ngày 2/1 cảnh báo Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ ở Trung Đông là mục tiêu hợp pháp, nếu Washington can thiệp vào cách Iran giải quyết các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra.

“Tổng thống Mỹ nên biết rằng tất cả các trung tâm và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu tiềm tàng nào”, ông Ghalibaf nhấn mạnh trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bình luận về bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social trước đó.

Ngày 2/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "sẵn sàng hành động" và có thể can thiệp bất cứ lúc nào nếu Iran thực hiện biện pháp cứng rắn để đối phó với những người biểu tình ôn hòa.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu ở Iran vào cuối tháng 12 khi các thương nhân ở Tehran đình công sau khi đồng nội tệ của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục. Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng sang các thành phố khác, ngày càng mang tính chính trị và bạo lực.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và các cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran. Thương vong cũng được báo cáo cả trong số người biểu tình và lực lượng an ninh.

Mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông (Đồ họa: Aljazeera).

Một quan chức Iran cho biết, các điệp viên tình báo nước ngoài đã tìm cách biến các cuộc biểu tình hợp pháp thành các cuộc xung đột đô thị bạo lực, và những nỗ lực đó đã bị ngăn chặn.

Chủ tịch quốc hội Iran khẳng định Tehran có khả năng phân biệt giữa người biểu tình và “lính đánh thuê nước ngoài” và sẽ không bao giờ ngược đãi người dân của mình.

Trước đó, Israel, đối thủ của Iran, đã công khai ủng hộ tình trạng bất ổn. Cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng tuyên bố có điệp viên hoạt động tại hiện trường. Tehran cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran sẽ dẫn đến "phản ứng đáng tiếc".

Để ngăn chặn bạo lực leo thang, an ninh được siết chặt tại các khu vực ở Tehran, nơi các cuộc biểu tình khởi phát. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông sẽ lắng nghe những “yêu cầu chính đáng” của người biểu tình.

Mặt khác, Tổng công tố Mohammad Movahedi-Azad cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn sẽ phải đối mặt với điều mà ông gọi là “phản ứng dứt khoát”.

Nền kinh tế Iran đã gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm kể từ khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2018, sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.