Bao nhiêu ca vào Bệnh viện Gia Định 2 cấp cứu sau ngày đầu tiên hoạt động?

Chiều tối 2/1, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về tình hình tiếp nhận bệnh nhân tại Trung tâm Cấp cứu Hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, sau khi nơi này chính thức hoạt động vào ngày 1/1.

Theo đó, trong những ngày đầu vận hành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 ghi nhận lưu lượng bệnh nhân vào cấp cứu khá cao, với 68 trường hợp ngày 1/1 và 28 ca đến hết sáng 2/1.

Các bệnh nhân vào cấp cứu với mô hình bệnh tật khá đa dạng, gồm ngoại khoa, chấn thương, thần kinh, tim mạch, nội khoa cấp cứu và nhi khoa.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 vừa hoạt động ngày 1/1 (Ảnh: SYT).

Theo Sở Y tế TPHCM, Trung tâm nêu trên được tổ chức theo mô hình cấp cứu – hồi sức chuyên sâu, hoạt động 24 giờ mỗi ngày và liên tục trong tuần, sẵn sàng tiếp nhận xử trí các trường hợp nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tuần hoàn, chấn thương, các tình trạng cấp cứu nội khoa và sản phụ khoa.

Trung tâm được trang bị đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật hiện đại như máy CT-scan, nội soi tiêu hóa, truyền máu, phẫu thuật cấp cứu và hồi sức tích cực, bảo đảm nguyên tắc an toàn - liên tục - hiệu quả trong xử trí cấp cứu người bệnh.

Các bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu sẽ trực 24/7 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 những ngày lễ, Tết (Ảnh: SYT).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115, xây dựng các kịch bản đáp ứng nhanh, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình huống y tế khẩn cấp trong dịp lễ, sự kiện đông người tại khu vực trung tâm TPHCM.

Bên cạnh triển khai Trung tâm cấp cứu và hồi sức chuyên sâu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 còn triển khai mô hình điều trị và phẫu thuật trong ngày, góp phần rút ngắn thời gian nằm viện, nâng cao hiệu quả điều trị.