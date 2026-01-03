Mỹ chặn đứng âm mưu khủng bố đêm Giao thừa

Nghi phạm Christian Sturdivant và bản kế hoạch tấn công được viết tay (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ).

Nghi phạm Christian Sturdivant, 18 tuổi, bị cáo buộc đã lên kế hoạch sử dụng súng, dao và búa để tiến hành một vụ tấn công bạo lực tại một cửa hàng tạp hóa địa phương và một nhà hàng thức ăn nhanh trong kỳ nghỉ lễ. Theo âm mưu này, Sturdivant bị nghi ngờ có kế hoạch sát hại khoảng 20 người.

FBI tại thành phố Charlotte cho biết trong một tuyên bố hôm 2/1 rằng nghi phạm này “trực tiếp bị truyền cảm hứng” bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Anh ta đang chuẩn bị cho thánh chiến và những người vô tội đã có thể thiệt mạng. Và chúng tôi thực sự rất may mắn khi điều đó đã không xảy ra”, Công tố viên liên bang Mỹ Russ Ferguson, khu vực Tây North Carolina, nói trong buổi họp báo hôm 2/1.

Theo ông, trong quá trình “lên kế hoạch chi tiết cho vụ tấn công”, nghi phạm đã tiếp xúc với 2 sĩ quan chìm.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, giới chức đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Sturdivant và thu giữ các tài liệu viết tay, trong đó có một bản mang tiêu đề “Cuộc tấn công Năm mới 2026”. Tài liệu này liệt kê các vật dụng dự định sử dụng cho hành vi khủng bố và mô tả mục tiêu là đâm càng nhiều dân thường càng tốt, với con số nhắm tới là 20-21 người.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, nghi phạm bắt đầu liên lạc với một đặc vụ chìm hoạt động trực tuyến, người mà đối tượng tin là thành viên IS, vào khoảng ngày 12/12. Trong các trao đổi sau đó với đặc vụ này, Sturdivant bị cáo buộc đã tự xưng là “một chiến binh” của IS, nói rằng sẽ “sớm tiến hành thánh chiến”, đồng thời để lộ các kế hoạch tấn công. Nghi phạm cũng dự định tìm cách mua một khẩu súng trước khi thực hiện vụ tấn công.

“Việc phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương đã cứu sống người Mỹ khỏi một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi viết trên mạng xã hội X sau thông báo này.

Hiện Sturdivant đang bị giam giữ. Nếu bị kết tội, đối tượng này có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, theo Bộ Tư pháp Mỹ.