Số ngày nghỉ phép

Trong năm 2026, thời gian nghỉ phép hằng năm của người lao động được áp dụng theo Điều 113, Điều 114 và Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày nghỉ phép năm tùy thuộc vào điều kiện làm việc và thâm niên của người lao động.

Đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường, thời gian nghỉ phép năm là 12 ngày làm việc.

Đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thời gian nghỉ phép năm là 14 ngày làm việc.

Đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thời gian nghỉ phép năm là 16 ngày làm việc.

Ngoài ra, số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động được tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Cụ thể, cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 1 ngày.

Ngoài số ngày nghỉ phép hằng năm cố định theo quy định trên, người lao động còn được phép nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong 3 trường hợp.

Thứ nhất là khi người lao động kết hôn, được phép nghỉ 3 ngày.

Thứ hai là khi con đẻ, con nuôi của người lao động kết hôn, được phép nghỉ 1 ngày.

Thứ ba là trường hợp thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi) qua đời thì được nghỉ 3 ngày.

Thanh toán tiền nghỉ phép khi nào?

Theo quy định cũ (Bộ luật Lao động năm 2012), người lao động nếu không nghỉ phép hằng năm theo quy định thì được thanh toán bằng tiền.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 đã sửa đổi, quy định việc thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép hằng năm chỉ được thực hiện trong trường hợp người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Người lao động chỉ được thanh toán tiền ngày phép khi thôi việc, mất việc (Ảnh minh họa: CTV).

Cụ thể, tại thời điểm thôi việc, bị mất việc làm mà người lao động chưa nghỉ hằng năm, hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Với những trường hợp khác, người lao động sẽ không được thanh toán tiền khi chưa sử dụng hết ngày nghỉ phép năm.

Do đó, để tránh thiệt thòi khi không có kế hoạch sử dụng hết ngày nghỉ phép năm trong một lần, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để chia số ngày nghỉ phép hằng năm thành nhiều lần trong năm.

Nếu đến cuối năm, người lao động vẫn chưa dùng hết ngày nghỉ phép năm theo quy định thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để chuyển những ngày nghỉ phép chưa sử dụng sang năm sau. Việc nghỉ gộp như trên chỉ được thực hiện tối đa không quá 3 năm/lần.