"Thần đèn" đã hoàn thành nâng cầu Bình Phước 1 ở TPHCM thêm 1,25m

Sau hơn một tháng thi công, cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, TPHCM, đã hoàn tất việc nâng tĩnh không lên 1,25m bằng công nghệ "kích nâng cầu" tiên tiến. Đây là cây cầu thứ hai tại thành phố áp dụng phương pháp này, nhằm cải thiện khả năng thông thuyền trên sông Sài Gòn.

Cầu Bình Phước 1, dài 480m và rộng hơn 11m, được đưa vào khai thác từ năm 2003, nối liền phường An Phú Đông và phường Hiệp Bình. Công nghệ "kích nâng cầu" sử dụng hệ thống kích thủy lực đặt dưới trụ và dầm cầu, giúp nâng cao tĩnh không mà không cần tháo dỡ hay xây mới, đáp ứng quy chuẩn giao thông đường thủy hiện hành.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần nhịp cầu đã tách hẳn khỏi đầu mố, cho thấy sự thành công của quá trình kích nâng.

Tại công trường, các kỹ sư đã xác nhận nhịp cầu được nâng cao chính xác 1,25m.

Dưới gầm cầu, hàng trăm tấm chêm mỏng được sử dụng để kê đỡ các liên nhịp nặng hàng nghìn tấn, với sai số chỉ 1mm, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng tư vấn giám sát dự án, cho biết: "Công trình đã hoàn thành kích nâng cầu sau một tháng thi công. Nhà thầu đã huy động gần 200 kỹ sư và công nhân làm việc 3 ca 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành dự án vào cuối năm nay".

Sau giai đoạn kích nâng, đơn vị thi công sẽ chuyển sang giai đoạn khó khăn không kém là thi công xà mũ và cố định nhịp cầu với trụ đỡ.

Việc gia cố xà mũ trụ cầu và hai mố phải được thực hiện cẩn thận để đảm bảo khả năng chịu tải trọng khi các phương tiện lưu thông.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là một phần trong kế hoạch nâng tĩnh không hai cây cầu trên sông Sài Gòn (Bình Triệu 1 và Bình Phước 1), với tổng vốn đầu tư gần 111 tỷ đồng và phạm vi thi công dài gần 760m.

Giải pháp kỹ thuật độc đáo này giúp hai cây cầu đạt chuẩn tĩnh không 7m, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông đường thủy tại TPHCM.

Trên mặt cầu, công nhân đang khẩn trương thu dọn cáp sau quá trình kích nâng. Đồng thời, đơn vị cấp nước sẽ lắp đặt hoàn trả đường ống cấp nước D450 ở hai đầu cầu, song song với việc thi công hai đường đầu cầu để đảm bảo tiến độ thông xe vào cuối năm nay.

Trong hơn một tháng qua, cầu tạm bằng thép đã phát huy hiệu quả, giúp xe máy lưu thông qua điểm chênh lệch cao độ trong quá trình thi công. Đại diện chủ đầu tư cho biết, do cầu Bình Phước 1 đã không cho ô tô lưu thông từ lâu, việc phân luồng giao thông không gây nhiều xáo trộn.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu thông thuyền mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường khả năng kết nối giữa TPHCM với Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, cách cầu Bình Phước 1 khoảng 6km, cũng đã hoàn thành việc nâng thêm 1,08m vào cuối tháng 9 và đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp thông xe vào ngày 23/11.

Việc nâng tĩnh không hai cây cầu cửa ngõ thành phố này, dù không thay đổi cấu trúc mặt cắt ngang hay tải trọng thiết kế, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện cho tàu thuyền lớn lưu thông thuận tiện hơn trên sông Sài Gòn, giảm tải cho đường bộ và tăng cường kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vị trí 2 cây cầu Bình Phước 1 và Bình Triệu 1 trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).