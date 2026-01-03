Bận “đu idol”, cô giáo tranh thủ bỏ bài học sinh ra chấm giữa concert

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái ngồi bệt trên tấm bạt trải tạm giữa đám đông chen chúc ồn ào, tay cầm một xấp giấy miệt mài sửa lỗi trong lúc chờ đợi buổi biểu diễn âm nhạc chính thức bắt đầu.

Nhìn kỹ vào những trang giấy, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là các bài kiểm tra môn toán với những hình vẽ khối đa diện đặc trưng. Dòng trạng thái: "Bận đi đu idol nhưng mai phải trả bài cho học sinh" kèm theo biểu tượng dở khóc dở cười ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì sự đối lập thú vị giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp.

Hình ảnh cô giáo trải bạt ra đất chấm bài kiểm tra cho học sinh trước giờ hoà nhạc (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về sức hút của đoạn video, chị Hương Trà - chủ nhân của clip đang gây hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội - cho biết bản thân cũng rất bất ngờ khi khoảnh khắc này lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Chị Trà chia sẻ, chị không phải là nhân vật trong video. Trong lúc đang ngồi chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu, chị vô tình quan sát thấy một bạn trẻ ngồi cạnh mình có hành động vô cùng đặc biệt. Thay vì lướt điện thoại hay trò chuyện như những người xung quanh, cô gái này lại lấy xấp bài kiểm tra ra và bắt đầu làm việc một cách tập trung cao độ.

"Thấy hình ảnh đó vừa lạ lẫm, vừa thú vị nên mình chỉ quay lại làm kỷ niệm và chia sẻ lên trang cá nhân. Không ngờ đoạn clip lại lan tỏa mạnh mẽ như vậy", chị Trà chia sẻ thêm.

Dù danh tính của "cô giáo" trong đoạn clip vẫn còn là một ẩn số, nhưng hành động của cô đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng rõ nhất cho việc thế hệ giáo viên trẻ ngày nay rất năng động: Vừa hết mình với đam mê, vừa cực kỳ trách nhiệm với công việc.

Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận hài hước và đồng cảm được để lại:

"Đúng là áp lực deadline (thời hạn cuối để hoàn thành công việc) không chừa một ai, kể cả là đi "đu idol". Mong là thần tượng diễn thật cháy để cô vui vẻ chấm cho cả lớp toàn điểm cao!".

"Nhìn đống bài hình học kia là thấy áp lực rồi. Cô giáo đáng yêu quá, đúng là giáo viên Gen Z có khác".

"Đi chơi nhưng tâm hồn vẫn đặt ở xấp bài của học sinh, phụ huynh xem được chắc cũng thấy ấm lòng".

“Hôm rồi mẹ tôi cũng xách nguyên túi bài học sinh đi Yconcert để chấm y chang”.

Hình ảnh này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp công chúng có cái nhìn gần gũi hơn về đời sống của các giáo viên trẻ. Họ cũng có thần tượng, cũng có những phút giây "cháy" hết mình với đam mê, nhưng trên hết, họ vẫn luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình dù ở bất cứ đâu.