Thông tin mới vụ tài xế taxi bị khách tấn công ở Đắk Lắk

Tối 2/1, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã làm việc với đối tượng có hành vi dùng đũa hành hung một tài xế taxi, khi người này đang lái xe trên đường.

Đối tượng bị triệu tập là Phan Ngọc Khánh (26 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, Đắk Lắk).

Đối tượng Phan Ngọc Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận khoảng 15h ngày 1/1, có gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê, Đắk Lắk về nhà.

Khi tài xế taxi di chuyển đến đoạn buôn Kmrơng (xã Krông Pắk) do đường nhiều ổ gà làm vợ Khánh nôn ói. Lúc này, Khánh nhắc nhở tài xế taxi đi chậm để đảm bảo an toàn nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn nóng giận, Khánh đã dùng chiếc đũa hành hung tài xế taxi khi anh này đang điều khiển xe. Dù người vợ ra sức can ngăn nhưng Khánh vẫn tấn công tài xế. Quá sợ hãi, nam tài xế đã mở cửa xe bỏ chạy thoát thân và đến cơ quan công an trình báo.

Toàn bộ vụ việc hành khách tấn công tài xế đều được camera ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Toàn bộ vụ việc được camera giám sát hành trình ô tô ghi lại. Clip về việc hành khách hành hung tài xế được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận về hành vi manh động của người đàn ông.

Nam tài xế được xác định là anh T.N.T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, Đắk Lắk).