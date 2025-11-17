Ngày 17/11, ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa), xác nhận tại địa phương xảy ra vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người, trong đó một nạn nhân tử vong, người còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, nhóm 10 người đi phát dọn rừng thuê, dựng lán trại tại khu vực ven đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9) để nghỉ đêm. Đến hơn 18h ngày 16/11, khi vừa ăn cơm xong, nhóm gặp tai nạn sạt lở. Trong số này có 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp.

Sạt lở ở tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn vào cuối tháng 10 (Ảnh: Phúc An).

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng lực lượng địa phương đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Đến 23h55 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở, vẫn còn một người chưa tìm thấy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa phương có mưa vừa đến mưa to, rải rác có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ hơn 120mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực trong tỉnh xảy ra sạt lở, ngập sâu. Sạt lở xuất hiện tại một số vị trí trên tuyến đèo Khánh Sơn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu gom đất đá và dọn dẹp cây cối gãy đổ.