Sạt lở bất ngờ trên quốc lộ 40B, nhiều người bỏ chạy thục mạng

Chiều 16/11, một vụ sạt lở trên quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, khiến xe máy cùng hàng hóa của một người đàn ông bị đất đá chôn vùi, nhiều người may mắn chạy thoát.

Ông Đinh Văn Dương, cán bộ xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, người chứng kiến vụ sạt lở cho biết khoảng 14h cùng ngày, ông từ nhà đi xuống phường Tam Kỳ để tham gia lớp học tại trường chính trị.

Người dân bỏ chạy khi phát hiện núi sạt lở (Ảnh: Đinh Văn Dương).

Khi đến đoạn đường này, ông thấy có dấu hiệu sạt lở nên dừng lại. Thời điểm đó, phía trước có một người đi xe máy chở hàng. Cùng lúc có một ô tô dừng lại, vài người trên xe xuống quan sát đoạn đường này.

Một lúc sau, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, người đàn ông đi xe máy bỏ phương tiện chạy thoát thân, may mắn không bị vùi lấp. Nhiều người khác cũng bỏ chạy thục mạng.

Chiếc xe máy bị vùi lấp, may mắn nạn nhân chạy thoát (Ảnh: Đinh Văn Dương).

Ông Dương cho biết người đàn ông may mắn thoát nạn tên C.N.T., trú ở xã Trà My, thành phố Đà Nẵng. Hàng ngày ông T. đi xe máy chở rau, củ quả, thịt, cá… lên các xã Nam Trà My, Trà Tập… bán cho người dân.

Chiều nay, sau khi bán hết hàng, ông T. quay về nhà thì gặp tình trạng sạt lở, đành phải ở nhờ người quen tại xã Nam Trà My, chờ khi thông đường mới quay về nhà.

Ông Đinh Văn Dương cho biết do vụ sạt lở này, ông không thể xuống Tam Kỳ học nên đành quay lại nhà, chờ thông đường.