Thông điệp của Bộ trưởng quyết liệt làm việc ngay từ đầu năm

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 vào ngày 9/1.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Các đại biểu dự hội nghị cùng tổng kết, nhìn lại kết quả năm 2025, xác định nhiệm vụ, phương hướng của năm 2026. Bên cạnh đó, hội nghị thảo luận về dự thảo kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nội vụ triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ triển khai Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, năm qua, Bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, những đóng góp của Đảng bộ Bộ Nội vụ góp phần quan trọng để đạt được kết quả trên.

Bên cạnh những mặt làm được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế.

2026 được Bộ trưởng nhấn mạnh là năm quan trọng với Đảng bộ Bộ Nội vụ, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, Bộ trưởng quán triệt cần phải tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu về công tác xây dựng Đảng, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng lưu ý phát huy tinh thần đoàn kết, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

“Cần quyết liệt triển khai ngay những công việc từ đầu năm. Người đứng đầu các Cục, Vụ xác định nhiệm vụ chính trị mà đơn vị mình phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo. Bí thư, cấp ủy quan tâm ngay từ đầu năm việc xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng, thời gian thực hiện, rõ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Tống Giáp).

Người lãnh đạo đứng đầu Bộ Nội vụ cũng nêu vai trò của Ban chấp hành, vai trò của người đứng đầu các cấp triển khai, phối hợp thật tốt, nhịp nhàng và hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời quán triệt đảm bảo chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng nhắc lại Bộ đăng ký 43 nhiệm vụ với Chính phủ. Bên cạnh đó, còn các nhiệm vụ thường xuyên, giao thêm… Cùng với đó là thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng.

Trong chương trình làm việc năm 2026, Đảng ủy Bộ đã thông qua nghị quyết, giao nhiệm vụ từ Ban Chấp hành, Bí thư Chi, Đảng bộ. Bộ trưởng đề nghị Ủy ban kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, cụ thể hóa khi thực hiện nghị quyết.

Từ những chủ trương mà Bộ tham mưu tác động đến toàn xã hội, Bộ trưởng tin tưởng Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ tâm huyết, năng động, bản lĩnh, linh hoạt làm sao tham mưu cho lãnh đạo Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.