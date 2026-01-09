Trúc Nhân nói về áp lực khi lần đầu quy tụ 68 nghệ sĩ đóng MV

MV Vạn sự như ý của ca sĩ Trúc Nhân vừa ra mắt tối 8/1 lập tức gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, hình ảnh đậm chất Tết Việt và đặc biệt là màn góp mặt của 68 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó có thể kể đến sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc như: Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên...

Ngoài ra còn có sự góp mặt của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam… và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Đây đều là những nghệ sĩ gắn bó với Trúc Nhân qua các chương trình truyền hình và gameshow thực tế, những người từng đồng hành cùng anh trong các dự án nghệ thuật, những người bạn thân thiết ngoài đời...

Trúc Nhân và dàn nghệ sĩ đa thế hệ xuất hiện trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên trang cá nhân, Trúc Nhân tóm tắt về quá trình thực hiện MV: "4 ngày quay, 3 ngày quay ở TPHCM, 1 ngày ở Hà Nội, 40 ngày hậu kỳ, 68 nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ lên hình 1 giây".

Được biết, MV được ghi hình trước thời điểm ra mắt khoảng một tháng. Trúc Nhân dành phần lớn thời gian sau đó cho khâu hậu kỳ, để mỗi nghệ sĩ xuất hiện đều có khoảnh khắc đáng nhớ.

Nam ca sĩ thừa nhận, việc quy tụ 68 nghệ sĩ trong một sản phẩm âm nhạc khiến anh gặp không ít áp lực vì phải cân chỉnh thời lượng làm sao để các nghệ sĩ xuất hiện đều phải có điểm nhấn riêng và ánh sáng, màu sắc thế nào để ai cũng phải thật đẹp.

“Kết thúc những ngày quay trở về nhà, tôi chỉ thấy rất vui thôi. Nhưng sau đó, khi nhớ lại tất cả khoảnh khắc trên phim trường, tôi thấy lòng mình rất xúc động, thấy mình được yêu thương. Những người cô, người thầy, người anh, người chị, người bạn, người em mà tôi ngỏ lời, đều đến và ở lại cùng tôi từ trong MV đến ngoài đời", ca sĩ chia sẻ.

Trúc Nhân và bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi MV ra mắt, khán giả thích thú nhận ra phần lớn nghệ sĩ đều từng góp mặt ở các chương trình truyền hình thực tế quen thuộc như Running man Vietnam, Em xinh say hi, Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng…

Nhiều phân đoạn cho thấy các nghệ sĩ tương tác tự nhiên, tạo cảm giác như một buổi sum họp đầu năm. Mỗi phân đoạn được xây dựng như một cuộc hội ngộ, gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của Trúc Nhân. Đặc biệt, bố mẹ Trúc Nhân cũng xuất hiện ở đoạn kết, cùng câu nói quen thuộc: “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”.

Trúc Nhân cho biết đây là lần đầu tiên anh chủ động đầu tư và thực hiện trọn vẹn một sản phẩm, từ phần âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. Chính vì vậy, ca khúc mang màu sắc cá nhân rõ rệt nhưng vẫn giữ trọn vẹn không khí rộn ràng, thân quen của những ngày đầu năm.