Hiện trường vụ cháy nhà dân trên phố Hàng Mã ngày cuối năm

Khoảng 9h17 sáng nay (31/12), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà cao tầng ở số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), lửa lan rộng và khói bốc cao nghi ngút. Nhiều người dân và du khách khu vực xung quanh hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, khẩn trương triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng thuộc Điện lực Hà Nội cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cắt điện khu vực xảy ra hỏa hoạn, bảo đảm an toàn cho công tác chữa cháy.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, đám cháy xảy ra tại tầng 3 của căn nhà cao 5 tầng trên phố Hàng Mã. Bước đầu, vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Khói từ đám cháy bốc lên dày đặc, bao trùm cả phố Hàng Mã. Hai đầu con phố đã được lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế người qua lại nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phun nước dập lửa.

Nhiều người dân sinh sống và buôn bán trên phố Hàng Mã tỏ ra hoang mang, lo lắng khi theo dõi lực lượng chức năng xử lý đám cháy.

Một số người bị thương trong vụ hỏa hoạn đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển lên xe cứu thương để sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

Các cửa hàng xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn đã tạm thời đóng cửa, đồng thời bao bọc, che chắn hàng hóa nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa nguy cơ cháy lan.

Tại tầng 3 ngôi nhà, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và bất ngờ bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, làm mát khu vực để xử lý triệt để.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng hiện đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.