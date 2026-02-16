Cụ ông 76 tuổi bị giật 180 tờ vé số ngày cận Tết ở Tây Ninh

Ngày 16/2, ông Dương Văn Hiệp (76 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã Hòa Khánh trình báo việc bị đôi nam nữ giật khoảng 180 tờ vé số.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hiệp cho biết, khoảng 5h45 ngày 14/2, ông cầm 180 tờ vé số, đi xe đạp bán tại các khu dân cư trên địa bàn xã.

Ông Hiệp bị kẻ gian cướp giật vé số 2 ngày trước (Ảnh: B.L.).

Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), đôi nam nữ đi chung xe máy tiếp cận hỏi mua vé số. Lợi dụng lúc cầm xấp vé số để xem, hai người này bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Ông Hiệp hô hoán, nhờ người đi đường hỗ trợ truy đuổi nhưng không kịp.

“Cuộc sống khó khăn, tôi từ TPHCM xuống Tây Ninh thuê nhà trọ ở đi bán vé số. Xấp vé số trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền tôi bỏ ra mua vé số để bán kiếm lời ăn Tết. Tôi không ngờ họ lại ra tay với người già như tôi”, ông Hiệp nói.

Sáng cùng ngày, ông Hiệp đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo, vụ việc được cán bộ trực ban tiếp nhận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh, cho biết, địa phương sẽ trao đổi với công an cùng cấp để nắm thông tin vụ việc, đồng thời trích một phần quà hỗ trợ ông Hiệp đón Tết, vượt qua khó khăn.