Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu yêu cầu khi vận hành cầu phao Đoan Hùng

Sáng 16/2 (29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ đã dự lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (bắc qua sông Lô, xã Đoan Hùng, Phú Thọ).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định cầu phao Đoan Hùng là một công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân dân bền chặt.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi thông xe cầu phao Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Đăng Chiến).

Điều khiến tất cả chúng ta thực sự xúc động, tự hào là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm công tác vất vả, có người đang chuẩn bị đón xuân bên cha mẹ, vợ, con và người thân nhưng khi có lệnh đều sẵn sàng gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị để lên đường thực hiện nhiệm vụ, theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định tinh thần ấy không chỉ là việc chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy mà cao hơn, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì nhân dân phục vụ, với tinh thần giúp nhân dân làm mệnh lệnh từ trái tim. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, của Công an nhân dân, luôn sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Người dân lưu thông qua cầu phao Đoan Hùng (Ảnh: Đăng Chiến).

Nhấn mạnh các lực lượng, trong đó công binh làm nòng cốt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng bảo đảm kỹ thuật, an toàn tuyệt đối, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng kết quả đó xuất phát từ sự chủ động, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của Binh chủng Công binh với Quân khu 2, Quân chủng Phòng không Không quân, lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng tại chỗ và doanh nghiệp.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng.

Động viên cán bộ, chiến sĩ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn và thường xuyên kiểm tra hệ thống neo giữ, kết cấu cầu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cầu phao vận hành an toàn, thông suốt.

Đồng thời cần tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua cầu, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn, nhất là trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết.

Cầu phao Đoan Hùng cho phép các phương tiện, ô tô dưới 7 chỗ ngồi lưu thông qua lại (Ảnh: Đăng Chiến).

Cầu phao có tổng chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, chịu được trọng tải 60 tấn, nối liền 2 bờ khu Đồng Tâm và khu Đại Hội, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cầu phao do Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp cùng Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương thực hiện, nhằm thay thế tạm thời cho cầu Sông Lô bị hư hỏng đang được sửa chữa.