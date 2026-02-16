635 camera thông minh phạt nguội tại 202 điểm trọng yếu ở Phú Thọ

Ngày 16/2, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao, đưa vào vận hành Trung tâm camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

635 camera thông minh được lắp đặt tại 202 điểm trọng yếu, sử dụng công nghệ camera IP độ phân giải cao, kết nối hạ tầng truyền dẫn cáp quang bảo đảm băng thông lớn sẽ truyền tải hình ảnh thời gian thực về Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ giới thiệu về trung tâm camera giám sát an ninh (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Hệ thống tích hợp nhiều tính năng hiện đại, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát toàn diện tình hình địa bàn cũng như phát hiện, truy vết và xử lý nhanh chóng, chính xác các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Hệ thống được triển khai tại các phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, xã Hy Cương và khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Qua vận hành thử nghiệm, theo công an, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, va chạm giao thông…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh trong công tác tham mưu, triển khai dự án. Việc đưa trung tâm camera giám sát vào vận hành là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ông Đông đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác hệ thống bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin; thường xuyên đánh giá hiệu quả, kịp thời khắc phục tồn tại, từng bước mở rộng, kết nối liên thông dữ liệu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khu vực phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cam kết chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quản lý, khai thác hệ thống chuyên nghiệp, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các ứng dụng công nghệ mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường an toàn, văn minh.

Việc đưa vào vận hành trung tâm camera giám sát là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển đổi số của Công an tỉnh Phú Thọ, góp phần hiện đại hóa lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc trong kỷ nguyên số.

Theo thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ, từ 11h ngày 16/2 lực lượng công an sẽ triển khai xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua dữ liệu trích xuất từ trung tâm camera giám sát.