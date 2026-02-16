Bộ Quốc phòng thu hồi giấy phép hoạt động 31 cơ sở khám chữa bệnh

Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên trong Quyết định này không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 10/2 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa bị thu hồi giấy phép hoạt động gồm:

1. Quân y Trung đoàn 854/Sư đoàn BB301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

2. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

3. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

4. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

5. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đan Phượng/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

6. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

7. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

8. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

9. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sơn Tây/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

10. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

11. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Lâm/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

12. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

13. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

14. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

15. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

16. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

17. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ứng Hòa/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

18. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

19. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

20. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

21. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

22. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

23. Quân y Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

24. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An/Quân khu 7

25. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên/Quân khu 3

26. Bệnh xá 21/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi/Quân khu 5

27. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai/Quân khu 5

28. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk/Quân khu 5

29. Bệnh xá 20A/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4

30. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình/Quân khu 4

31. Phòng Y học/Viện Vật lý Y sinh học/Viện Khoa học Công nghệ Quân sự.

Các bác sĩ quân y khám bệnh miễn phí cho người dân (Ảnh: Thành Chung).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, lý do thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-BQP thu hồi 14 Giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề) khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân.

Lý do thu hồi Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề.