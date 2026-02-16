Người dân TPHCM đổ xô mua hoa giảm giá "sập sàn" trưa 29 Tết

Mai ế cuối năm tại TPHCM, tiểu thương cuống cuồng xả hàng (Video: Thúy Hường).

Hàng trăm người dân đã đổ về chợ hoa Tết tại công viên Gia Định, một trong những chợ hoa lớn nhất TPHCM, để "săn" hoa giảm giá. Tình trạng này đã khiến đoạn đường Hoàng Minh Giám ùn tắc kéo dài hơn 500m.

Lý do cho đợt giảm giá mạnh này là các tiểu thương phải trả lại mặt bằng trước 12h trưa cùng ngày để công nhân môi trường dọn dẹp công viên. Do đó, hầu hết các mặt hàng hoa Tết tại đây đều được giảm giá từ 50% trở lên và bày bán tràn ra mặt đường để thu hút khách mua.

Các loại hoa phổ biến như cúc, vạn thọ, mào gà được giảm giá hơn một nửa, chỉ còn 100.000 đồng một cặp, thu hút đông đảo người mua.

Tại công viên 23/9, một chủ vườn liên tục rao bán "100.000 gốc" cho những gốc đào mà vài ngày trước có giá 800.000 - 900.000 đồng. Được biết, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, chủ vườn này đã nhập về một container đào với hàng nghìn gốc và đến trưa 29 Tết đã bán được 80%.

Ông Hoàng Nam, một người mua đào với giá 100.000 đồng, chia sẻ: "Đào giá rẻ, ít nụ, tôi mua về để dưỡng cho năm sau."

Đối với các gốc đào lớn, khó vận chuyển, các chủ vườn đã cắt cành để bán cho khách.

Một số người dân tiếc các cành mai, đào, chậu bị bỏ đi nên đã nhặt về.

Anh Tín (Bến Tre) đang chặt bớt cành mai trước khi đưa lên xe chở về quê. Trước giờ trả mặt bằng, anh vẫn còn khoảng 20 gốc mai chưa bán hết.

Chị Thanh Lương tranh thủ chụp ảnh cùng vườn mai rực rỡ ở công viên 23/9.

Các shipper tại chợ hoa làm việc hết công suất, chạy liên tục giữa các gian hàng để vận chuyển hoa cho khách.

Đa số mai đã bắt đầu bung nở rộ, giá giảm 30-50% so với những ngày đầu bày bán (giai đoạn 23-27 Tết). Theo các tiểu thương, lượng mua năm nay không quá ảm đạm, tuy vậy vẫn còn hàng chưa bán hết phải mang về nhà.

Bên cạnh đào, mai, các loại cây kiểng khác cũng đồng loạt giảm sâu.

Không khí mua hoa ngày cuối năm diễn ra rất nhộn nhịp, các tiểu thương liên tục hô to giảm giá các chậu vạn thọ chỉ 20.000 đồng/chậu để "xả hàng".

Cô Thu Thủy (phường Vườn Lài) đã mua sắm Tết từ nhiều ngày trước nhưng hôm nay thấy cúc mâm xôi chỉ 50.000 đồng/chậu nên mua thêm.

12h trưa, vẫn còn rất nhiều tiểu thương tại chợ hoa này chưa bán hết hàng.

Một số khác đã thanh lý hết hoa, dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà đón năm mới.