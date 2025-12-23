Cháy chợ Xanh ở Hà Nội lúc rạng sáng

Sáng 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Khánh Hòa, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt, TP Hà Nội xác nhận, khoảng 4h15 cùng ngày, tại một ki ốt trong chợ Xanh xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy sau đó lan rộng ra nhiều ki ốt khác trong chợ.

Hiện trượng vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm xảy ra cháy, gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh hơn. Khu vực cháy đã bị cắt điện, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa (Ảnh: Công an cung cấp).

"Rất may vụ cháy không có thương vong về người, khoảng hơn 10 ki ốt trong chợ bị cháy. Lúc hơn 5h chúng tôi đã khống chế được vụ hỏa hoạn", ông Hòa nói.

Lúc hơn 5h lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Hà Nội cho biết, sau khi nhận tin báo cháy, cảnh sát đã điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy.

Theo cảnh sát, khi lực lượng phòng chá chữa cháy có mặt tại hiện trường đám cháy đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh, có khả năng cháy lan nhanh sang các ki ốt và nhà dân xung quanh, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy.

Cảnh sát cũng cho biết, chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận, tổ chức dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 4h57 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực còn lại của cơ sở và nhà dân xung quanh. Đến khoảng 5h14 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.