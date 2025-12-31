Cháy nhà dân trên phố Hàng Mã, Hà Nội

Khoảng 9h17 ngày 31/12, tại ngôi nhà cao tầng ở số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà trên phố Hàng Mã (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 3 của căn nhà cao khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã. Bước đầu vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, vụ cháy bốc ra từ khu vực tầng 3 của ngôi nhà mặt phố Hàng Mã, lửa kèm khói bốc cao khiến nhiều người lo lắng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.