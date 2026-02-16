Cứu nạn thuyền viên nước ngoài nguy kịch trên biển

Ngày 16/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là trung tâm, trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) cho biết đơn vị vừa cứu thành công một thuyền viên nước ngoài gặp sự cố sức khỏe khi tàu đang hành trình trên biển.

Trước đó, lúc 23h28 ngày 15/2, trung tâm nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu dầu GULF LOYALTY (quốc tịch Marshall Islands), đang trên đường từ Singapore đi Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam đưa thuyền viên nước ngoài lên bờ cấp cứu (Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam).

Thời điểm này, tàu cách Đông Nam phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) hơn 185km, một thuyền viên 27 tuổi, quốc tịch Georgia, rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể đe dọa tính mạng.

Sau khi tham vấn Trung tâm hỗ trợ y tế hàng hải quốc tế Italia và được khuyến cáo cần khẩn trương đưa bệnh nhân vào bờ điều trị chuyên sâu, thuyền trưởng đã liên lạc đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, trung tâm tổ chức tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thuyền viên trên tàu các biện pháp chăm sóc ban đầu nhằm ổn định tình trạng người bệnh. Đơn vị phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Biên phòng cửa khẩu cảng, đại lý tàu cùng các cơ quan chức năng địa phương xây dựng phương án tiếp nhận.

Trung tâm thống nhất phương án hướng dẫn tàu hành trình nhanh nhất về khu vực Nha Trang, đồng thời điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 thường trực tại đây khẩn trương ra hiện trường.

Đến 8h ngày 16/2, tàu SAR 273 tiếp cận tàu GULF LOYALTY ngoài khơi vùng biển Nha Trang. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai sơ cấp cứu, chăm sóc y tế ban đầu và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 273 đưa vào bờ.

Gần 9h20 cùng ngày, tàu SAR 273 cập cầu cảng của trung tâm tại Nha Trang an toàn. Thuyền viên được bàn giao cho đại diện chủ tàu và cơ quan chức năng địa phương, sau đó chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Vụ việc tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và chuyên nghiệp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong hỗ trợ thuyền viên nước ngoài gặp nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng con người trên biển và thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.