Uống bia trong bữa cơm Tất niên, người đàn ông bị CSGT xử phạt

Trưa 16/2 (tức 29 Tết), Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên. Theo cảnh sát, chỉ trong 1 giờ làm việc, tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên trưa 16/2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đơn cử, lúc 13h20, lực lượng chức năng phát hiện anh P.Đ.T. (SN 1965, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 30K8-63.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,046 mg/lít khí thở. Làm việc với CSGT, người này trình bày vừa uống 2 lon bia với bạn trong bữa cơm trưa cùng ngày.

Khoảng 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh N.N.H. (SN 1959) điều khiển xe máy và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,112mg/lít khí thở.

Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh P.Đ.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

"Hôm nay tôi có uống một chút bia trong bữa cơm Tất niên tại gia đình. Tôi không ngờ CSGT vẫn lập chốt xử lý những ngày cận Tết như thế này, tôi xin chấp nhận nộp phạt", ông H. nói.

Trung tá Lê Đức Trọng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP Hà Nội, đơn vị này duy trì kiểm soát chặt chẽ vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác với tinh thần "xuyên suốt, không gián đoạn", kể cả trong những ngày cận Tết.

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, CSGT luôn dùng camera nghiệp vụ để ghi hình (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

"Phòng CSGT đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc; đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ xe sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...", Thượng tá Mẽ nói.

Không lái xe sau khi uống rượu bia (Nguồn: C08).

Cũng theo Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó góp phần bảo đảm giao thông thủ đô thông suốt, an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trước đó, tối 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, qua kiểm soát hơn 5.900 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 120 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 633,5 triệu đồng.