3 cài đặt khiến iPhone nhanh hết pin mà nhiều người không để ý

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, iPhone có nhiều tính năng hoạt động ở chế độ nền mà người dùng không nhận ra. Từ việc cập nhật ứng dụng, gợi ý thông minh cho đến các dịch vụ định vị, tất cả đều có thể tiêu tốn năng lượng ngay cả khi màn hình đã tắt.

Những cài đặt này thường được bật sẵn để mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn. Tuy nhiên, nếu không thật sự cần thiết, chúng có thể khiến pin tụt nhanh hơn bình thường, buộc người dùng phải sạc nhiều lần trong ngày.

Việc kiểm tra và điều chỉnh lại một số thiết lập quen thuộc có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng đáng kể, từ đó kéo dài thời gian sử dụng mà không cần thay đổi thói quen hay cài thêm ứng dụng.

Video dưới đây sẽ chỉ ra 3 cài đặt phổ biến nhưng ít được chú ý, đồng thời hướng dẫn cách điều chỉnh để iPhone hoạt động tiết kiệm pin hơn.