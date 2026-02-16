Thủ tướng: Bệnh viện tuyến cuối là niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh

Đầu tư trang thiết bị xứng tầm, yêu cầu bệnh viện thực hiện "3 không"

Sáng 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm người bệnh, cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết bệnh nhân tại một số khoa phòng tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và chia sẻ với những vất vả, hy sinh, áp lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước, nhất là trong những ngày lễ, Tết; đồng thời chia sẻ với những người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 16/2 (Ảnh: Thế Anh).

Thủ tướng chia sẻ: "Khi nhen nhóm hy vọng cuối cùng, người bệnh nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai nếu là bệnh nội khoa, đến Bệnh viện Việt Đức nếu là bệnh ngoại khoa.

Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào".

Thủ tướng đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh số hóa, quản trị thông minh; chuyển giao công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn với tinh thần "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

Thủ tướng đề nghị các bệnh viện phát huy tinh thần "3 không": Không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng, không để mất cơ hội cuối cùng, dù là nhỏ nhất.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai có phương án tổ chức khai thác, sử dụng hiệu nhất các cơ sở 2; đặc biệt chú ý chất lượng nhân lực, bố trí đi lại, nơi ở cho đội ngũ nhân lực và quan trọng nhất là tiếp tục giữ gìn, phát huy thương hiệu của hai bệnh viện.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, quy hoạch lại cơ sở hiện tại sạch đẹp, khang trang; nhấn mạnh các bệnh viện tuyến cuối cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, "làm cái gì ra cái đấy, làm cái gì được cái đấy" nhưng trên tinh thần công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng động viên người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: PV).

Thủ tướng cũng đề nghị trang thiết bị của hai bệnh viện tuyến cuối làm sao cho hiện đại, "đắt sắt ra miếng" bởi đây là nơi giành giật sự sống, là niềm hi vọng cuối cùng của người bệnh.

Thủ tướng đề nghị 2 bệnh viện quán triệt phương châm: "đoàn kết thống nhất, trí tuệ hội tụ, y đức lan tỏa, bệnh viện nâng tầm, ngành y phát triển, bệnh dịch đẩy lùi, người dân hưởng thụ, đất nước phát triển".

Khám chữa bệnh dịp Tết: Đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong dịp Tết, có gần 2.000 ca bệnh nội trú điều trị tại viện. Ngoài công tác chuyên môn được tập trung cao nhất, sẵn sàng tập trung nguồn lực cấp cứu cho các ca nặng trong dịp Tết, bệnh viện cũng thực hiện chăm lo đời sống cho người bệnh và thân nhân.

Theo đó, toàn bộ người bệnh, người nhà bệnh nhân được cung cấp suất ăn miễn phí trong 3 ngày, với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Thủ tướng tặng quà, động viên cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

"Bệnh viện Bạch Mai quán triệt mục tiêu “3 bảo đảm” gồm: Bảo đảm đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị; ảo đảm cấp cứu - hồi sức - phẫu thuật thông suốt 24/24; bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện, an toàn người bệnh", PGS Cơ báo cáo Thủ tướng.

Bệnh viện cũng quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không từ chối cấp cứu; không đùn đẩy người bệnh; không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan.

Thực hiện nhất quán phương châm: xử trí trước - thủ tục sau, tuyệt đối không gây phiền hà, không để người bệnh thiệt thòi. Bệnh viện tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm kỷ luật trực, rời vị trí trực.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẵn sàng các kịch bản ứng phó tăng đột biến, thảm họa và dịch bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, trong năm 2025, Bệnh viện tiếp nhận hơn1,9 triệu lượt khám (tăng 8,89% so với 2024). Điều trị nội trú 263.254 lượt (tăng 22,83% so với 2024).

Chỉ số “vàng” về quản trị: ngày điều trị trung bình giảm còn 4,89 ngày. Đây là thước đo năng lực quản trị thực chất: giảm quá tải - tăng vòng quay giường bệnh - nhưng vẫn bảo đảm chất lượng điều trị.

Thủ tướng lì xì, chúc Tết cán bộ y tế, Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: P.V).

Trong khi đó, tại Bệnh viện Việt Đức, đến hôm nay (29 Tết) có 500 bệnh nhân nội trú, trong đó hơn 100 ca rất nặng, chủ yếu là các ca liên quan tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt trong dịp Tết.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, tối 28 Tết, bệnh viện thực hiện mổ cấp cứu khoảng 30 ca/ngày và hỗ trợ các bệnh viện khác. Mọi công tác về trực chuyên môn, thuốc men, vật tư tiêu hao, máu... đều được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng cứu các ca bệnh trong dịp Tết.

Ngoài ra, bệnh viện có 2 tổ trực ngoại viện, sẵn sàng lên đường ứng cứu khi có cơ sở y tế cần hỗ trợ. Bệnh viện cũng tăng cường kết nối hội chẩn trực tuyến trong dịp Tết để hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới khi cần thiết.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trong công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, với tinh thần không ai bị bỏ lại, mọi người bệnh đến đều được cứu chữa", PGS.TS Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai liên quan xây dựng cơ sở vật chất. Đồng thời đề nghị trong quý I/2026 hoàn thành việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Về những đề xuất của Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bệnh viện theo đúng nguyên tắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị Bệnh viện Việt Đức quy hoạch lại cơ sở 1, có đầu tư xứng tầm để có một cơ sở vật chất tốt hơn, sạch đẹp hơn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong năm 2026, Bộ Y tế sẽ làm việc với Bệnh viện Việt Đức, tiến tới lập đề án cải tạo bệnh viện và trình lên Chính phủ.