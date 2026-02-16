Phát huy sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam

Tiến sỹ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich, giảng viên Khoa Nghiên cứu phương Đông, Đại học Salvador (USAL) của Argentina, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN).

Để nâng cao vị thế quốc tế, Việt Nam cần tăng cường sức mạnh mềm, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, du lịch và ẩm thực, đồng thời khẳng định hình mẫu phát triển thành công của một quốc gia từng trải qua nhiều khó khăn nhưng vươn lên trở thành nền kinh tế năng động và hội nhập sâu rộng.

Đây là nhận định của Tiến sỹ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich, giảng viên Khoa Nghiên cứu phương Đông, Đại học Salvador (USAL) của Argentina, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, về việc triển khai các định hướng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bà Radulovich, trong những năm gần đây, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được thể hiện rõ nét thông qua những điều chỉnh mang tính chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, Việt Nam đã đặt trọng tâm vào bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời duy trì thế trận phòng thủ phù hợp với tình hình mới.

Về đối ngoại, chuyên gia Argentina đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, giữ thế cân bằng linh hoạt giữa các nước lớn, đồng thời không ngừng nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng. Điều này cho thấy năng lực thích ứng và tư duy chiến lược của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong lĩnh vực kinh tế, bà Radulovich đánh giá cao việc Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 và nhận định Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất Đông Nam Á, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, việc cải thiện điều kiện cho lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu - ngành sử dụng khoảng 30% lực lượng lao động và đóng góp 35% GDP, là điều dễ hiểu. Điều này lý giải chủ trương tăng đầu tư cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực sản xuất.

Việt Nam cũng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đáng kể không chỉ từ các đối tác trong khu vực như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn từ nhiều quốc gia khác, đặc biệt từ Mỹ trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và năng lượng xanh. Thu hút FDI và tăng cường hỗ trợ khu vực tư nhân trong nước được xác định là then chốt để đạt mục tiêu phát triển.

Theo bà Radulovich, việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thu hút mạnh mẽ vốn FDI phản ánh quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong việc đưa đất nước tiến lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Bà cũng nhấn mạnh, kể từ công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo, dù vẫn còn thách thức về chênh lệch phát triển giữa các vùng.

Chuyên gia Radulovich nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các trụ cột trọng tâm gồm đổi mới khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế...

Theo bà, “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng đến năm 2045 là tầm nhìn dài hạn, hướng tới kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định sự phát triển toàn diện của đất nước.

Đề cập đến Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Radulovich khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trong 5 năm tới, mà còn thể hiện sự ổn định và đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo bà, việc tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy tính liên tục trong lãnh đạo, nhất quán trong mục tiêu “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển".

Chuyên gia Argentina cho rằng, với tầm nhìn dài hạn hướng tới năm 2045, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược phát triển toàn diện, kết hợp tăng cường sức mạnh cứng về kinh tế, quốc phòng với phát huy sức mạnh mềm thông qua văn hóa, lịch sử và hội nhập quốc tế.

Theo bà, những định hướng được đề ra tại Đại hội XIV là phù hợp với lợi ích quốc gia và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.