MC Hạnh Phúc tiết lộ về chương trình trực tiếp lúc giao thừa tại Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của mùa xuân và không khí rộn ràng trên các sân khấu truyền hình, MC Hạnh Phúc đang trải qua một mùa Tết Bính Ngọ 2026 với lịch làm việc dày đặc hơn thường lệ.

Dẫn trực tiếp đêm giao thừa tại Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh tiết lộ, trong đêm giao thừa, khán giả sẽ nhìn thấy một MC Hạnh Phúc với nhiều những trải nghiệm khác nhau: Hát nhảy trong nhạc kịch, đóng kịch cùng NSUT Chí Trung, trò chuyện cùng các ca sỹ, và lắng đọng khi nói về lịch sử các năm Ngọ trong lịch sử...

Đặc biệt, trong đêm thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, MC Hạnh Phúc sẽ dẫn chương trình trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

MC Hạnh Phúc và con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MC Hạnh Phúc chia sẻ, truyền hình trực tiếp trong đêm giao thừa luôn đi kèm áp lực. Mọi chi tiết, từ thời tiết, âm thanh, ánh sáng cho đến nhịp đếm ngược, đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Người dẫn phải căn từng câu, từng nhịp, phối hợp chặt chẽ với ê-kíp để mọi thứ diễn ra đúng khoảnh khắc thiêng liêng.

Để giữ được sự ổn định trong hoàn cảnh nhiều rung động như vậy, mọi kịch bản đều được tổng duyệt kỹ lưỡng, nhưng song song với đó là nỗ lực giữ trạng thái cảm xúc nhẹ nhàng, không quá căng thẳng để mất tự nhiên, cũng không buông lỏng để mất kiểm soát. Theo nam MC, sự cân bằng ấy là điều quyết định chất lượng của truyền hình trực tiếp.

So với các chương trình chính luận hay thời sự, MC Hạnh Phúc sẽ có sự thay đổi rõ ràng trong phong cách dẫn chương trình Tết.

"Nếu những chương trình mang tính chính luận đòi hỏi sự tiết chế, chuẩn mực và chính xác cao, thì chương trình Tết cho phép người dẫn mềm mại, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Tết vốn là không gian của đoàn viên và những giá trị đời thường, vì vậy ngôn ngữ dẫn cũng cần ấm áp và dễ tạo sự đồng cảm. Dù khác biệt về sắc thái, tôi cho rằng nguyên tắc nghề nghiệp không thay đổi: Tôn trọng nội dung và tôn trọng khán giả", anh nói.

Muốn dạy con về nguồn cội

Gia đình nhỏ của MC Hạnh Phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau ánh đèn sân khấu, anh trở về với vai trò giản dị của một người chồng, người cha. Con trai anh còn nhỏ tuổi, nên anh muốn dành thêm nhiều thời gian đồng hành cùng con.

Anh nói: "Với tôi, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành những khoảng thời gian thật sự trọn vẹn cho người thân. Không nhất thiết phải là thời gian dài, nhưng phải là sự hiện diện đúng nghĩa, không bị phân tán bởi công việc hay áp lực bên ngoài.

Ngày Tết càng khiến tôi trân trọng những khoảnh khắc ấy. Bởi sau tất cả ánh đèn sân khấu, điều quý giá nhất vẫn là cảm giác được trở về nhà, được sống trong không gian rất riêng của gia đình".

Theo nam MC, việc giữ “hơi ấm” cho gia đình, không nằm ở những điều quá cầu kỳ, mà ở sự quan tâm thực sự. Anh cho rằng, một cuộc trò chuyện, một sự sẻ chia, hay đơn giản là cùng nhau dành thời gian cho những sinh hoạt nhỏ, đều có giá trị.

Gia đình MC Hạnh Phúc có thói quen đón giao thừa cùng nhau, ăn bữa cơm đầu năm và xem chương trình truyền hình. Mùng 1 Tết, cả nhà anh trở về Ninh Bình, quê gốc của anh, để tham gia ngày giỗ bà.

Giờ đây, khi con nhỏ đã bắt đầu háo hức hỏi chuyện về quê ăn Tết, anh cảm nhận rõ ý nghĩa của việc giữ gìn cội nguồn để trao truyền cho con qua những hoạt động truyền thống.

Bên cạnh việc chăm sóc cho gia đình nhỏ, MC Hạnh Phúc cũng chú ý hơn đến sức khỏe của chính mình. Cường độ làm việc cao khiến anh xem việc chăm sóc thể lực là một phần của kỷ luật nghề nghiệp.

Từng trải qua biến cố lớn về sức khỏe, hiện tại, anh ngủ đủ, ăn điều độ, vận động thường xuyên và giữ ổn định tinh thần là những nguyên tắc anh duy trì lâu dài. Đôi khi quá tải về áp lực, anh chọn cách tĩnh lại, đôi khi chỉ là vài phút bỏ điện thoại sang một bên, hoặc ngân nga một giai điệu khi lái xe.

"Thay vì quá lo lắng hay tạo áp lực cho bản thân, mỗi người nên học cách lắng nghe cơ thể, chấp nhận nhịp sống chậm lại và kiên nhẫn với chính mình. Sự tích cực không nhất thiết phải là những điều lớn lao, đôi khi chỉ là giữ một suy nghĩ nhẹ nhàng, tin rằng mọi thứ có thể dần tốt lên.

Tôi luôn tin rằng, khi tinh thần không gục ngã, con người thường có thêm rất nhiều sức mạnh để đi qua những giai đoạn khó khăn nhất", MC Hạnh Phúc chia sẻ.