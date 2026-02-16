Brooklyn Beckham đáp trả mạnh mẽ lời chỉ trích “mù quáng trong tình yêu”

Theo Page Six, Ramsay trước đó nhận định Brooklyn đang “mù quáng trong tình yêu” và để mối quan hệ căng thẳng với gia đình đi quá xa. Ông cho rằng việc một người trẻ muốn tự lập là điều đáng tôn trọng, nhưng cũng nhấn mạnh Brooklyn cần nhớ về nguồn cội và những hy sinh của cha mẹ.

Brooklyn Beckham bày tỏ tình cảm với vợ ngay sau khi bị chỉ trích "mù quáng trong tình yêu" (Ảnh: Getty).

“Người ta nói tình yêu là mù quáng vì có lý do. Cậu ấy rất muốn tự đứng trên đôi chân của mình và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hãy nhớ mình xuất thân từ đâu. Một ngày nào đó bạn sẽ không còn bố mẹ bên cạnh nữa”, Ramsay chia sẻ.

Vị đầu bếp nổi tiếng cũng công khai bênh vực David Beckham và Victoria Beckham, cho biết Victoria đang buồn bã trước những phát ngôn của con trai. Ramsay - người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Beckham gần 25 năm - khẳng định David là “một người cha phi thường”.

Theo Page Six, Brooklyn Beckham đã hủy theo dõi siêu đầu bếp Gordon Ramsay trên mạng xã hội ngay khi nhận được thông tin trên. Động thái của con trai cả David Beckham nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Một số quan điểm cho rằng đây là phản ứng của Brooklyn sau khi Ramsay đưa ra những bình luận liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình Beckham. Hiện, Gordon Ramsay vẫn giữ trạng thái theo dõi Brooklyn.

Đầu bếp Gordon Ramsay vừa bị Brooklyn Beckham huỷ bạn bè trên mạng xã hội vì bình luận liên quan tới mâu thuẫn của gia đình Beckham (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, nguồn tin của Daily Mail cho biết vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz không muốn tiếp nhận những bình luận tiêu cực ở thời điểm hiện tại. “Họ đơn giản không muốn nghe những điều tiêu cực về mình”, nguồn tin nói, song chưa có phát ngôn chính thức từ phía người trong cuộc.

Giữa ồn ào, Brooklyn và Nicola đồng loạt chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào nhân dịp Valentine. Brooklyn viết: “Chúc mừng ngày Valentine, em yêu. Anh là người may mắn nhất thế giới khi được gọi em là người yêu của anh. Anh yêu em hơn em tưởng và sẽ mãi bảo vệ em”. Nicola cũng đáp lại bằng thông điệp tình cảm, khẳng định cô “may mắn khi được gọi anh là người yêu mãi mãi”.

Trước đó, tháng 12/2025, Brooklyn được cho là đã hủy theo dõi và chặn nhiều thành viên trong gia đình Beckham trên mạng xã hội, sau thời gian dài vướng tin đồn rạn nứt. Anh và vợ không tham dự các sự kiện gia đình, đồng thời ngừng tương tác công khai với cha mẹ trên các nền tảng mạng xã hội.

Brooklyn Beckham khẳng định tình yêu dành cho bạn đời vào ngày lễ tình nhân (Ảnh: IG).

Đến tháng 1, Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang, cáo buộc cha mẹ can thiệp vào cuộc sống cá nhân và ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của anh. Nam đầu bếp tuyên bố không muốn hàn gắn ở thời điểm hiện tại và mong được tự lập. Bức tâm thư nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Trong suốt một năm qua, Brooklyn và Nicola thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Con trai của David Beckham nhiều lần khẳng định vợ và gia đình vợ là chỗ dựa lớn nhất của mình. Brooklyn cũng được cho là đã xóa các hình xăm liên quan tới gia đình ruột thịt và thay bằng những hình xăm thể hiện tình cảm với vợ.

Trong cuộc trò chuyện với Vogue năm 2025, Brooklyn bày tỏ mong muốn có con trong tương lai và tin rằng Nicola sẽ là một người mẹ tốt. Một nguồn tin thân cận vừa hé lộ, cặp tình nhân trẻ dự định nhận con nuôi trong năm nay.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản chung của hai vợ chồng được ước tính khoảng 60 triệu USD.