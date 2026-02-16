Gác lại thời khắc sum vầy bên gia đình để hoàn thành bắc cầu phao sông Lô

Tối 15/2, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), tới thăm công trường, tặng quà các lực lượng tham gia lắp đặt và vận hành cầu phao sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cầu phao bắc qua sông Lô là công trình trọng yếu được triển khai gấp rút theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính quyền tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tới thăm công trường cầu phao sông Lô tối 15/2 (Ảnh: Đăng Chiến).

Cầu phao có tổng chiều dài hơn 229m, mặt cầu rộng 6m với kết cấu nổi, do Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp cùng Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương thực hiện, nhằm thay thế tạm thời cho cầu Sông Lô bị hư hỏng đang được sửa chữa.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, làm việc không mệt mỏi của các lực lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tham gia lắp đặt cầu cùng sự ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định, Quân đội ta “vì nhân dân mà phục vụ”, phát huy cao nhất tinh thần kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tinh thần “Bộ đội cụ Hồ”, gác lại thời khắc sum vầy bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Các lực lượng phải bảo đảm điều kiện thông xe an toàn, thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Đối với lực lượng túc trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị các đơn vị quan tâm tổ chức đón Tết đầy đủ, chu đáo, ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ. Tổng cục Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cầu phao sông Lô (Ảnh: Đăng Chiến).

Nhấn mạnh hoàn thành cầu phao kịp thời không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước và trong dịp Tết, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh việc này còn góp phần bảo đảm an toàn, ổn định xã hội trong thời gian tới.

Vì vậy, ông yêu cầu các lực lượng liên quan cần tiếp tục theo dõi, duy trì công tác vận hành, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu phao trước khi dự án cầu mới chính thức khởi công và hoàn thiện.

Từ sáng nay, cầu phao sông Lô cho phép phương tiện, ô tô dưới 7 chỗ lưu thông, giúp người dân khu vực Đoan Hùng và vùng lân cận có điều kiện đi lại thuận tiện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cầu phao sông Lô được lắp đặt ở khu vực bến phà Đoan Hùng cũ, có tổng chiều dài hơn 229m, mặt cầu rộng 6m do Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) vận hành (Ảnh: Quân khu 2).

Khảo sát thực tế hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu Sông Lô mới, chiều 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công vào ngày 1/3 tới; móng cọc các trụ cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão.

Ông Đông yêu cầu hoàn thành, đưa công trình cầu Sông Lô mới vào khai thác, sử dụng từ ngày 1/3/2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo ông Đông, việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với việc bỏ cầu cũ. Cùng với quá trình đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, cây cầu hiện hữu vẫn sẽ được sửa chữa, khắc phục để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.