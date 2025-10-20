Hàng trăm xe đạp công cộng ở TPHCM "dầm mưa, dãi nắng" chờ người thuê

Dù được kỳ vọng giảm ô nhiễm và kết nối giao thông công cộng, dịch vụ xe đạp công cộng tại TPHCM, triển khai từ cuối năm 2021, đang đối mặt với tình trạng "ngó lơ" và xuống cấp nghiêm trọng ngay giữa trung tâm thành phố.

Hơn 43 trạm xe đạp công cộng, đặt tại các vị trí đắc địa ở phường Sài Gòn (quận 1 cũ), khu vực tập trung đông khách du lịch và người dân, lại thiếu sức hút do nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều trạm xe đạp công cộng tại trung tâm phường Sài Gòn gần như không có người thuê từ sáng đến chiều.

Các trạm tại Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai hay Đinh Tiên Hoàng đều vắng khách, những chiếc xe xếp hàng ngay ngắn nhưng hiếm khi được sử dụng.

Tại trạm xe đạp dọc đường Lê Duẩn, có 1-2 chiếc xe nằm im lìm giữa hàng chục ô trống, cho thấy mức độ sử dụng thấp.

Hàng loạt xe đạp xếp hàng dài ngoài trời lâu ngày đã có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt, nhưng không được trang bị và thay mới. Phần nhựa ở yên xe bị chảy và bong da, khung xe có nhiều vết trầy xước, bong sơn...

Để sử dụng dịch vụ, người thuê phải cài đặt ứng dụng TNGo và quét mã code để mở khóa xe. Điều này gây bất tiện cho người dùng khi điện thoại mất mạng hoặc hết pin.

Chị Nguyễn Thanh Chúc (24 tuổi) chia sẻ: "Đạp xe khi du lịch giúp tôi rèn luyện sức khỏe và ngắm cảnh, nhưng thời tiết nắng nóng và giao thông đông đúc ở TPHCM khiến tôi khá ngần ngại. Tôi nghĩ nếu có làn dành riêng cho xe đạp thì sẽ tiện lợi và an toàn hơn".

Chị Tuyết Mai (21 tuổi) cho biết: "Tôi thường kết hợp đi metro với xe đạp để di chuyển trong trung tâm, nhưng hình thức này chỉ phù hợp cho quãng đường ngắn. Bất tiện nhất là không được sử dụng tiền mặt, khi điện thoại mất mạng hoặc hết pin thì không thể quét mã để thuê hay trả xe".

Nhiều bảng hiệu tại các trạm xe đạp công cộng cũng đã xuống cấp, bong tróc sơn, phai màu, chữ mờ khó đọc, gây khó khăn cho du khách trong việc tìm kiếm và theo dõi vị trí các trạm trả xe.

Dự án xe đạp công cộng do Tập đoàn Trí Nam đầu tư, với 43 trạm và 388 xe, từng thu hút nhiều người trải nghiệm khi mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do những hạn chế và bất cập, người dân và du khách đang dần quay lưng, ưa chuộng các phương tiện khác thay vì sử dụng xe đạp công cộng.