Tổng thống Trump dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Truyền thông đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho BBC một bức thư dọa kiện đòi bồi thường không dưới 1 tỷ USD nếu đài truyền hình Anh không rút lại một phim tài liệu trước ngày 14/11, liên quan đến việc cắt ghép một bài phát biểu của ông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng đăng ảnh chụp màn hình 2 bài báo, gồm một bài có tiêu đề “Tổng thống Trump phát động cuộc chiến chống tin giả với BBC” bên cạnh bài về việc lãnh đạo BBC từ chức.

Giám đốc Điều hành BBC Tim Davie và trưởng ban tin Deborah Turness đều từ chức cuối tuần trước sau các cáo buộc thiên vị và chỉnh sửa gây hiểu lầm bài phát biểu mà ông Trump đưa ra ngày 6/1/2021, trước khi đám đông những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol ở Washington nhằm phản đối kết quả bầu cử.

Khi được hỏi về bức thư của ông Trump dọa hành động pháp lý liên quan đến vụ việc, BBC cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét bức thư và sẽ phản hồi trực tiếp trong thời gian tới”. Ngoài ra, BBC không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, ông Trump hoan nghênh việc 2 lãnh đạo cấp cao của BBC từ chức, nói rằng việc cắt ghép bài phát biểu là một nỗ lực nhằm “can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống”.

Bộ phim tài liệu dài một giờ có tựa đề “Trump: A Second Chance?” (Cơ hội thứ hai có dành cho ông Trump?) được phát sóng trong loạt chương trình Panorama của BBC vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Phim ghép 3 câu trích dẫn từ 2 đoạn trong bài phát biểu năm 2021, cách nhau gần một giờ, thành một câu như thể ông Trump kêu gọi người ủng hộ biểu tình. Trong số những phần bị cắt có đoạn ông Trump nói ông muốn người ủng hộ biểu tình ôn hòa.

Bà Turness cho biết, bà từ chức “bởi vì trách nhiệm dừng lại ở tôi”. Tuy nhiên, bà bảo vệ các nhà báo của BBC trước những cáo buộc thiên vị. “Các nhà báo của chúng tôi là những người làm việc chăm chỉ và nỗ lực vì sự khách quan, và tôi sẽ đứng về phía họ. Không có sự thiên vị mang tính tổ chức. Có sai lầm, nhưng không có thiên vị mang tính tổ chức”, bà nói.

Chủ tịch BBC Samir Shah cũng lên tiếng xin lỗi “sai sót trong phán đoán”, nói rằng đài “thừa nhận rằng cách bài phát biểu được chỉnh sửa đã tạo ra ấn tượng như một lời kêu gọi hành động bạo lực trực tiếp”.

Áp lực đối với ban lãnh đạo cấp cao của BBC đã gia tăng kể từ khi tờ Daily Telegraph theo khuynh hướng hữu đăng một phần hồ sơ biên soạn bởi Michael Prescott, người được thuê để tư vấn cho BBC về các tiêu chuẩn và hướng dẫn.

Ngoài vụ chỉnh sửa phát biểu của ông Trump, hồ sơ này còn chỉ trích cách BBC đưa tin về vấn đề người chuyển giới và một số vấn đề khác.

Trong thư gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của quốc hội Anh, ông Shah cho biết mục đích chỉnh sửa lời của ông Trump là “để truyền tải thông điệp của bài phát biểu” nhằm giúp khán giả hiểu cách nó được những người ủng hộ ông Trump tiếp nhận và chuyện gì đang diễn ra trên thực địa.

Ông nói chương trình không thu hút “phản hồi đáng kể từ khán giả” khi phát sóng lần đầu, nhưng đã nhận được hơn 500 đơn khiếu nại kể từ khi hồ sơ của Prescott được công bố.

Ông Shah thừa nhận “sẽ tốt hơn nếu chúng tôi hành động sớm, nhưng chúng tôi đã không làm vậy”.

Đài BBC 103 năm tuổi đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn các đài khác. Đài bị ràng buộc bởi điều lệ phải đảm bảo tính khách quan và những người chỉ trích luôn nhanh chóng chỉ ra khi họ cho rằng đài đã thất bại.

BBC cũng bị chỉ trích từ nhiều phía về việc đưa tin xung đột Israel - Gaza. Vào tháng 2, BBC gỡ một phim tài liệu về Gaza khỏi nền tảng phát trực tuyến sau khi phát hiện người dẫn chuyện nhỏ tuổi là con của một quan chức trong chính quyền do Hamas lãnh đạo.