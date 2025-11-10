Bí thư Trần Lưu Quang: Hạnh phúc của TPHCM không chỉ đến từ những dự án lớn

Tối 10/11, Ban công tác Mặt trận khu phố 5, phường Bình Thạnh, TPHCM, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”. Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, trong chiều dài lịch sử, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước. Nhờ tinh thần đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù và đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và đầy nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà cho người dân khu phố 5, phường Bình Thạnh (Ảnh: Hoàng Quy).

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ xúc động khi nghe những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của bà con tại khu phố 5, phường Bình Thạnh, như: mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “15 phút vì thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, những chương trình chăm lo hộ nghèo, giúp học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh, người yếu thế.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, những việc làm đó đã cho thấy rõ, người dân khu phố 5 không chỉ sống cùng nhau mà còn sống vì nhau. Đây là ví dụ sinh động cho việc mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

"Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra khát vọng lớn vì hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Quy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM tin tưởng khi mỗi khu phố đoàn kết, mỗi người dân chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn mỗi người dân khu phố 5 tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, để mỗi ngôi nhà là một “tế bào đoàn kết”, mỗi con hẻm là một “điểm sáng nghĩa tình”, và toàn khu phố là một bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản.

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu phố 5 đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình thành lập Tổ liên gia tự quản về PCCC, Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, Tổ thanh niên tình nguyện; thăm và tặng quà 50 Người cao tuổi; thăm và tặng quà Tết cho 53 người dân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo; tặng quà 53 thiếu nhi mồ côi, học giỏi.