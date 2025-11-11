Nga "tất tay" cho trận chiến cuối cùng ở Donbass

Nga, Ukraine giao tranh khốc liệt ở Pokrovsk (Ảnh: NBC).

Trả lời phỏng vấn New York Post ngày 10/11, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga đã tập trung một số lượng đông đảo binh sĩ gần Pokrovsk, tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Ông Syrskyi giải thích, Nga đã tìm cách tạo ra lợi thế cục bộ bằng cách điều một phần lớn quân số của họ đến khu vực này. Trong tổng số khoảng 700.000 binh sĩ Nga được ước tính đang đóng tại Ukraine, khoảng 150.000 đã được triển khai gần Pokrovsk. Các đơn vị cơ giới lớn và 4 lữ đoàn lính thủy đánh bộ cũng tham gia cuộc tấn công.

Tổng tư lệnh Ukraine cho biết, bất chấp việc Nga “bày binh, bố trận”, các lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn kiên cường bám trụ tại thành phố có ý nghĩa chiến lược về hậu cần này.

Ông nhấn mạnh, mặc dù Nga tuyên bố bao vây Pokrovsk, nhưng trên thực tế thành phố vẫn chưa thất thủ. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã mở cuộc phản công vào tháng 9, loại bỏ hàng chục binh sĩ Nga và quét sạch một phần lớn tuyến đầu.

“Họ tiếp tục thể hiện khu vực này trên bản đồ như thể nằm dưới sự kiểm soát của họ. Quan điểm cho rằng họ đã chiếm hầu như tất cả và sắp kết thúc mọi chuyện là không đúng”, ông Syrskyi nói.

Theo ông, lực lượng Nga đang cố gắng giành Pokrovsk và các thị trấn lân cận từ hướng bắc, nam và đông nhằm chặn các tuyến tiếp vận. Theo kế hoạch của Điện Kremlin, dân thường sẽ rời khỏi thành phố, tạo điều kiện cho quân đội tung ra “nước cờ mới nhất” ở tỉnh Donetsk.

Ông Syrskyi cũng nói rằng Nga đã liên tục tập kích hướng Pokrovsk trong 2 tháng qua nhưng gần như không đạt được tiến triển. Nhờ trinh sát và đạn dược tầm xa, quân đội Ukraine có thể nhắm vào các vị trí ở hậu cứ của đối phương để tiếp tục làm suy kiệt họ.

Để đối phó Nga tốt hơn, Tổng tư lệnh Syrskyi kêu gọi các đối tác của Ukraine cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Hướng Pokrovsk từ lâu là một trong những điểm nóng nhất của toàn tuyến. Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk.

Trước đó, ông Syrskyi báo cáo cường độ giao tranh ở Pokrovsk giảm, nhưng nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa Nga đã từ bỏ kế hoạch kiểm soát thành phố. Ông cho biết, Bộ chỉ huy Ukraine có kế hoạch cho nhiều kịch bản khác nhau.

Trong khi đó, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine hôm qua cho hay, Nga đã gia tăng số lượng các cuộc tấn công vào vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine trong khu vực tập trung dân cư Pokrovsk.

Giao tranh ác liệt nhất ở Pokrovsk đang diễn ra trong khu công nghiệp. Các tuyến đường mà Nga cố xâm nhập vào khu vực này đều nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, khiến Nga có ít lựa chọn để bù đắp tổn thất.

Nga cũng tập trung nỗ lực tại các quận khác của thành phố và ở vùng ngoại ô phía tây để tiến về Hryshyne, phía tây bắc Pokrovsk. Ukraine đang kìm chân họ, một phần nhờ hệ thống phòng thủ nhiều tầng. Khả năng hậu cần ở Hryshyne giúp binh sĩ Ukraine thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Nga cũng tìm cách tấn công Myrnohrad từ phía đông nam. Chiến dịch phòng thủ của Ukraine tại Myrnohrad vẫn đang tiếp diễn. Hàng tiếp tế được chuyển đến và nguồn lương thực, đạn dược được bổ sung đúng thời hạn.

“Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine đang giữ vững tuyến phòng thủ của mình. Trong tuần qua, binh sĩ Ukraine đã loại bỏ 236 lính Nga, với thêm 136 binh sĩ của đối phương bị thương. Các binh sĩ của chúng ta cũng đã đánh trúng một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 23 phương tiện”, đơn vị này cho biết.