Gắn 400 biển tên lên xe điện của học sinh cấp 2: Đã đúng quy định hay chưa?

Như Dân trí thông tin, nhằm xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn, trách nhiệm, giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, trường THCS Ngọc Lập (xã Minh Hòa, Phú Thọ) đã phát động phong trào gắn biển tên học sinh lên gần 400 phương tiện xe đạp điện và xe máy điện nhằm dễ dàng quản lý, đồng thời tạo ra hình ảnh đẹp, được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Hoạt động này được nhiều người khen ngợi vì sự văn minh và thực tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, cũng có ý kiến băn khoăn về việc học sinh được phép sử dụng xe máy điện đến trường. Vậy việc nhà trường cho phép học sinh đi xe máy điện đến trường có đúng quy định hay không?

Dàn xe điện được gắn biển tên học sinh để dễ dàng nhận diện, quản lý (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo khoản 1, Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, xe gắn máy được định nghĩa là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu động cơ dẫn động là nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50 cm3 còn nếu động cơ dẫn động là điện thì công suất không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Còn theo khoản 2 Điều này, xe đạp máy (gồm cả xe đạp điện) được định nghĩa là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h.

Ngoài ra, theo hướng dẫn mang tính tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện QCVN 68:2013/BGTVT, xe đạp điện là xe đạp hai bánh, vận hành bằng động cơ điện hoặc cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện, có công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 250 W, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và có khối lượng bản thân (bao gồm cả ắc quy) không lớn hơn 40 kg.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, xe máy điện là phương tiện có vận tốc tối đa 50 km/h và công suất tối đa 4 kW, được xếp vào nhóm xe cơ giới (xe gắn máy) còn xe đạp điện là phương tiện có vận tốc tối đa 25 km/h, thuộc nhóm xe thô sơ.

Về độ tuổi điều khiển phương tiện, theo khoản 1, Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy, tức bao gồm xe máy điện và xe máy có dung tích không lớn hơn 50cm3. Còn với xe đạp điện, pháp luật không có quy định giới hạn độ tuổi được điều khiển phương tiện này.

Như vậy, để xác định việc học sinh đi xe điện tới trường đã đúng quy định chưa, trước hết cần làm rõ quy chuẩn kỹ thuật, từ đó xác định phương tiện thuộc nhóm xe máy điện hay xe đạp điện. Nếu là xe đạp điện, việc học sinh cấp 2 điều khiển phương tiện không vi phạm quy định còn nếu là xe máy điện, việc điều khiển là không đúng quy định, nhà trường cần có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở để gia đình lựa chọn phương tiện phù hợp cho con em mình.