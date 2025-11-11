Chia tay trai trẻ, tôi đổi sang yêu anh hơn 15 tuổi vì 6 lý do chính đáng

Tôi năm nay 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính tại một công ty có tiếng ở Hà Nội. Trước giờ, tôi yêu nhiều nhưng không bền, chỉ được vài tháng là bị mấy cậu trai trẻ tìm cách chấm dứt mối quan hệ.

Vậy mà cuộc đời tôi bước sang trang giấy khác khi tôi gặp người đàn ông hơn tôi 15 tuổi. Vẻ ngoài của người yêu có thể già dặn, nhìn như hai chú cháu nhưng đổi lại, anh cho tôi tất cả, từ vật chất đến cảm giác an toàn.

Anh ấy lớn hơn tôi 15 tuổi nhưng có tất cả thứ tôi cần, từ tiền bạc, xe cộ đến nhà cửa, công việc ổn định. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ không chỉ kiếm người yêu, mà còn cần chỗ dựa vững chắc cho tương lai.

Mấy anh chàng ít tuổi, đẹp trai chỉ nói chuyện vài ngày rồi biến mất trong im lặng. Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng quyết tâm theo đuổi tôi đến cùng, không phải kiểu "nay yêu mai bỏ".

Đàn ông trưởng thành thường khô khan trong lời nói. Anh ấy không nịnh nọt tôi bằng những câu từ hoa mỹ nhưng lại tinh tế ở hành động nhỏ như chi tiền cho các bữa ăn, mặc áo khoác, che ô cho tôi...

Tôi từng nghĩ yêu là trải nghiệm, đến đâu thì đến nhưng anh ấy thì ngược lại. Với đàn ông trưởng thành, mọi kế hoạch đều được lên sẵn ý tưởng, yêu là để cưới về làm vợ, tránh mất thời gian.

Không ồn ào hay cố gắng lấy lòng quá mức, đàn ông trưởng thành chỉ lặng lẽ nói chuyện vừa đủ. Có thể vẻ ngoài của anh hơi già dặn nhưng lại luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc khiến bố mẹ tôi yên tâm, chấm điểm cao trong lần đầu ra mắt.

Quen trai trẻ khiến tôi mệt mỏi vì hay kiểm soát quá mức, còn đàn ông trưởng thành lại cư xử ngược lại. Với anh ấy, ai cũng cần có không gian riêng, ghen tuông mù quáng chỉ làm tình yêu của cả hai mệt mỏi.

