Ai giám sát chủ tịch hội đồng trường ở trường tư thục?

Theo Thông tư 40/2021 của Bộ GD&ĐT, ban kiểm soát do hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu bầu, gồm 3-5 thành viên, có trưởng ban và ít nhất một người am hiểu nghiệp vụ kế toán.

Thành viên ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng hay kế toán trưởng; không là người thân của những vị trí này.

Tổ chức này có quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nhà trường; của hội đồng trường, lãnh đạo và các tổ chức trong trường.

Hội đồng trường trong trường tư thục được quyền công nhận, bãi nhiệm hiệu trưởng (Ảnh minh hoạ: AI).

Thành viên hội đồng trường có thể là người ngoài nhà trường

Theo Thông tư 40, hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của nhà đầu tư.

Hội đồng trường gồm đại diện nhà đầu tư và các thành viên trong - ngoài trường, được hội nghị nhà đầu tư bầu chọn theo tỷ lệ vốn góp.

Thành viên hội đồng trường có thể gồm đại diện giáo viên, nhân viên, bí thư đoàn, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn và các chuyên gia, doanh nhân hoặc cựu học sinh bên ngoài.

Hội đồng trường có từ 5 đến 15 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, trong đó có chủ tịch, thư ký và ủy viên.

Đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường.

Hội đồng trường được quyền công nhận, bãi nhiệm hiệu trưởng

Hội đồng trường trường tư thục được quyền quyết nghị chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch phát triển nhà trường, phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, nhân sự trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng.

Đáng chú ý, hội đồng trường có quyền đề nghị công nhận, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua, trước khi gửi cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định công nhận.

Ngoài ra, hội đồng trường còn phê duyệt kế hoạch giáo dục, giám sát hoạt động tuyển sinh, quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường.

