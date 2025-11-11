Bão Phượng Hoàng mạnh cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển chậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 10/11, bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng - cơn bão số 14) giảm xuống cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo khoảng 4h ngày 12/11, bão đổi hướng Bắc Đông Bắc và vẫn giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 15 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão sau đó tiếp tục đổi hướng Đông Bắc và đến 4h ngày 13/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Phượng Hoàng dự báo liên tục đổi hướng và suy yếu (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Một số đài khí tượng quốc tế nhận định trong quá trình di chuyển ra ngoài Biển Đông, bão tiếp tục giảm cấp. Theo các cơ quan khí tượng, bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.