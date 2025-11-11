Giá vàng thế giới tiến sát mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng hơn 100 USD, lên vùng 4.100 USD/ounce - mức cao nhất kể từ cuối tháng 10.

Ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao của Reliance Securities, nhận định nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị kéo dài, góp phần thúc đẩy đà tăng của vàng.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy doanh nghiệp đẩy mạnh cắt giảm chi phí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dẫn tới các đợt sa thải quy mô lớn. Ngoài ra, khảo sát công bố ngày 7/11 cũng chỉ ra tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong đầu tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất gần 3,5 năm, do lo ngại tác động kinh tế từ đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài nhất lịch sử.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua biện pháp mở lại Chính phủ liên bang, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 40 ngày, khiến hàng trăm nghìn nhân viên buộc tạm nghỉ việc. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV có thể rơi vào mức âm nếu tình trạng này tiếp diễn.

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh (Ảnh: Trading view).

Về chính sách tiền tệ, thị trường hiện định giá 65% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ông Trivedi dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng, có thể sớm chạm vùng 4.120-4.130 USD/ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý đã tăng hơn 54%, lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10, nhờ được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất và mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, giá vàng đã chịu áp lực chốt lời mạnh, trong khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt khiến giá giao ngay giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Hiện nay, dù vẫn ở mức cao, giá vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 300 USD/ounce so với đỉnh, tương đương mức giảm gần 7% chỉ trong hơn hai tuần.

Các chuyên gia nhận định vàng là tài sản không sinh lãi, thường được ưa chuộng trong giai đoạn lãi suất thấp và kinh tế bất ổn. Bên cạnh đó, chỉ số USD-Index giảm 0,1% cũng góp phần khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.