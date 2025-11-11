Khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam sau 4 ngày bị gián đoạn

Rạng sáng 11/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao đến 23h ngày 10/11, ngành đường sắt đã khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng khiến nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam bị hư hại, làm gián đoạn chạy tàu.

Trong đó, khu vực km1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, có nơi sâu tới 9 mét.

Trước tình hình đó, ngành đường sắt Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, nên đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị từ ba Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Thuận Hải và Nghĩa Bình dồn toàn lực khắc phục sự cố, với mục tiêu thông tuyến trong thời gian nhanh nhất.

Khôi phục đường sắt Bắc - Nam sau 4 ngày gián đoạn (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Theo kế hoạch ở giai đoạn một, các lực lượng được huy động sẽ xây dựng cầu tạm gồm hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ hạn chế khoảng 5km/h.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngành đường sắt đã cho mở đường công vụ nối từ quốc lộ 19C vào khu vực sạt lở, tạo điều kiện cho xe tải vận chuyển vật liệu.

Cùng với đó, các đoàn tàu chở đá và vật tư kỹ thuật cũng được bố trí chạy đến hai đầu sạt lở, rút ngắn thời gian cung ứng vật tư. Công tác khảo sát, đo đạc địa hình được thực hiện song song để điều chỉnh giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công trong điều kiện địa chất phức tạp.

Gần 300 công nhân được chia thành nhiều đội thi công, làm việc ba ca, bốn kíp, xuyên ngày - đêm với quyết tâm cao nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Sau 4 ngày tạm thời bị gián đoạn đến 23h ngày 10/11, các đoàn tàu có thể chạy thông suốt trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực sạt lở với vận tốc 5km/h.

Hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức được khôi phục.

Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giai đoạn hai sẽ được triển khai tiếp theo với việc thi công công trình cố định và gia cố vĩnh cửu nền đường nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến.