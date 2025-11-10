Tài xế xe đầu kéo thiếu quan sát, cán 3 người tử vong ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Trịnh Văn Hùng (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy thiệt mạng tại nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp).

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định tài xế Hùng lái xe chuyển hướng không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc trước khi xảy ra va chạm (Ảnh cắt từ camera).

Theo hình ảnh từ camera hành trình, tài xế Hùng lái xe đầu kéo trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ở làn sát dải phân cách với tốc độ gần 60km/h.

Khi gần đến nút giao với quốc lộ 1K, anh Hùng cho xe chuyển vào làn giữa và bắt đầu giảm tốc độ xuống 17km/h; nam tài xế tiếp tục chuyển sang làn xe máy để rẽ phải thì va chạm với phương tiện do ông S. lái, chở vợ và cháu ngoại chạy cùng chiều phía trước.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, ngày 10/11, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); đồng thời, công an cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 1K và khu vực lân cận.

Công an, Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Đồng thời, Tập đoàn Becamex, Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông được giao kiểm tra kết cấu đoạn đường trên cùng các tuyến đường do đơn vị quản lý; đánh giá tình hình tổ chức giao thông để kịp thời xử lý các bất cập phát sinh.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h30 ngày 8/11, tài xế Trịnh Văn Hùng lái xe đầu kéo chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế Hùng cho xe rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong.