Nam sinh tử vong trong trường đại học ở TPHCM

Khoảng 20h30 ngày 8/11, sinh viên của một trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới chân tòa nhà B6. Đến kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Vị trí phát hiện nam sinh tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an TPHCM cùng Công an phường Đông Hòa đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nạn nhân đi vào trường lúc hơn 18h và lên tầng 8 của tòa B6.

Trên tầng 8, công an tìm thấy đôi dép, túi xách, điện thoại và giấy tờ nạn nhân để lại ở sát khu vực lan can. Qua đó xác định người này tên P.A.H. (23 tuổi, quê Gia Lai).

H. là sinh viên của trường này, nhưng nam sinh đã bị nhà trường đình chỉ học tập trước đó.