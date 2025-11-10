Nam thanh niên nghi nhảy cầu ngay trong ngày cưới

Ngày 10/11, một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đò Quan, bắc qua sông Đào, tự tử.

Cầu Đò Quan đoạn qua địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Minh Tuyến).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép để lại trên cầu Đò Quan, nghi có người nhảy xuống sông, nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, người nghi nhảy cầu Đò Quan là anh Đ.Q.H. (SN 2002), trú xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.

Theo người nhà nạn nhân, trong hai ngày 9-10/11, anh H. tổ chức đám cưới, trong đó ngày 10/11 là ngày anh H. đón dâu.

Gia đình anh H. đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích anh này. Đến tối nay, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.